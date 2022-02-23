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MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar? Ehliyet E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatacak?

MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar? Ehliyet E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatacak? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. MEB bünyesinde yapılan elektronik sınavlarda görevli olan öğretmenler ücretlerin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Sınavda salon başkanı, gözetmen ve izleme sorumlusu olarak görev alan binlerce kişi uzun süre geçmesine rağmen ücretlerin hesaplarına yatmaması üzerine E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatar sorusuna yanıt arıyor. İşte ehliyet e-sınav ücretlerinin hesaplara yatacağı tarih...

30 Dakika Önce
2022-02-23 14:02:45
MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar? Ehliyet E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatacak?

2022 yılında düzenli olarak ehliyet sınavları yapılmaya devam edilecek. Ehliyet sınavları elektronik ortamda e-sınav şeklinde yapılıyor. Sürücü adaylarının bilgileri e-snav ile ölçülüyor. Elektronik ehliyet sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor. 2022 yılında e-sınavlarda görevli olan personeller sınav ğcretlerinin ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatacağını

MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

MEB sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle MEB ehliyet e-sınavında görev alanlar uzun süre ücret ödemelerinin yapılmaması üzerine tedirgin oluyor. E-sınav ücretleri 1 ay ile 1.5 ay sonra hesaplara yatırılıyor.

Ehliyet E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatacak?

Ehliyet sınav ücretleri 30 gün ve 45 gün arasında öğretmen hesaplarına yatırılıyor.

2022 MEB E-sınav görevli ücreti ne kadar?

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL
MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL
MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri (Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen)
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