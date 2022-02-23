ÖSYM sınav görevli ücreti ne zaman yatar 2022? ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak? 2022 yılında ÖSYM sınavlarında görevli olan öğretmenler ücretlerin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Daha önceleri ÖSYM sınav görevli ücretlerinin geciktiği yönünde şikayetlerden sonra ÖSYM yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamaya göre ÖSYM sınav görevlisi ücretlerini bir kaç gün içinde hesaplara yatıracak.

ÖSYM sınav görevli ücreti ne zaman yatar 2022? ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak? 2022 yılında ÖSYM sınavlarında görevli olan öğretmenler ücretlerin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Daha önceleri ÖSYM sınav görevli ücretlerinin geciktiği yönünde şikayetlerden sonra ÖSYM yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamaya göre ÖSYM sınav görevlisi ücretlerini bir kaç gün içinde hesaplara yatıracak.

ÖSYM sınavlarına her yıl milyonlarca aday katılıyor. Ülk genelinde yapılan geniş katılımlı sınavlarda öğretmenler ve kamu personelleri de sınav görevlisi olarak yer alabiliyor. 2022 ÖSYM sınav görevi alan öğretmenler ücretlerin kaç gün sonra hesaba yatacağı merak ediyor.

ÖSYM sınav görevli ücreti ne zaman yatar 2022

ÖSYM sınav görevli ücretleri (Gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) daha önceden uzun süre hesaplara yatmıyordu. Öğretmenler geciken ödemeler nedeniyle oldukça mağdur oluyordu. Ancak ÖSYM sınav görevi ücretlerinin ödenmesi ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre ÖSYM sınav görevi ücretleri en geç 1 hafta içinde hesaplara yatıyor. Daha önce sınav görevi ücretlerinin hesaplara yatması 1 ayı buluyordu.

ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak?

ÖSYM sınav görevli ücretleri 3 ile 7 gün içinde hesaplara yatıyor.

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlu Yard. 397 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yöneticisi 397 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yönetici Yardımcısı 357 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Salon Başkanı 357 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Gözetmen 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Yedek Gözetmen 278 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Engelli Gözetmen 436 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nakil Koruma Görevlisi (Günlük) 496 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Koruma Görevlisi (8 saat) 238 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Nakil Görevlisi 317 +

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Nakil Görevlisi 317 +

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Soför 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlusu (Mahal Dişi) 992 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Kurum Temsilcisi (Günlük) 793 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlusu 595 TL .