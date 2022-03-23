2022 sınav görevli ücretleri (Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AUGİS-AÖF- ATA AÖF sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Hayat pahalılığı ile mücadele eden öğretmenler ve kamu personelleri sınav görevi alarak bütçelerine katkıda bulunuyor. 2022 yılında ÖSYM ve MEB sınav görevi ücretlerinde artışa gidildi. sınav görevi isteyen vatandaşlar ellerine geçecek ücreti şimdiden merak ediyor. İşte 2022 ÖSYM-MEB-AUGİS sınav görevli ücretleri...

2022 sınav görevli ücretleri (Gözetmen, Yardımcı Gözetmen, Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AUGİS-AÖF- ATA AÖF sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Hayat pahalılığı ile mücadele eden öğretmenler ve kamu personelleri sınav görevi alarak bütçelerine katkıda bulunuyor. 2022 yılında ÖSYM ve MEB sınav görevi ücretlerinde artışa gidildi. sınav görevi isteyen vatandaşlar ellerine geçecek ücreti şimdiden merak ediyor. İşte 2022 ÖSYM-MEB-AUGİS sınav görevli ücretleri...

Milyonlarca kişi yıl içerisinde yapılan onlarca sınavda ter döküyor. Sınavlarda öğretmenler ve kamu personelleri de sınav görevlisi olarak yer alıyor. Sınavların aksamadan yürütülmesi için kendilerine önemli bir pay düşen öğretmenler aynı zamanda sınav görevi alarak bütçelerine de katkı sağlıyor. 2022 yılında sınav görevli ücretlerine yapılan zam oranı belli oldu. ÖSYM-MEB-AUGİS (AÖF) sınav görevi alan kamu personelleri ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor.

2022 sınav görevli ücretleri (Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı)

Sınavlarda çoğunluklu olarak gözetmen ve yedek gözetmen görevi çıkan öğretmenler bazem de salon başkanı olarak ÖSYM sınavlarında yer alıyor. İşte 2022 sınav görevli ücretleri;

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:17,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL

MEB sınav görevli ücreti ne kadar? (Gözetmen-Yedek gözetmen)

MEB - %15 Bina Yöneticisi 377 TL

MEB - %15 Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL

MEB - %15 Salon Başkanı 327 TL

MEB - %15 Gözetmen 317ť

MEB - %15 Yedek Gözetmen 238 TL

MEB - %15 Engelli Gözetmen 397 TL

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

Açıköğretim (AUGİS) sınav görevli ücretleri ne kadar?

ANADOLU AÖF - %15 Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

ANADOLU AÖF - %15 Bina Yöneticisi 230 TL

ANADOLU AÖF - %15 Salon Başkanı 200 TL

ANADOLU AÖF - %15 Gözetmen 170 TL

ANADOLU AÖF - %15 Yedek Gözetmen -

ANADOLU AÖF - %15 Engelli Gözetmen - TL

ATA AÖF 2022 sınav görevli ücretleri (Gözetmen-Yedek Gözetmen)

ATA AÖF - %15 Gözetmen 200 TL

ATA AÖF - %15 Yedek Gözetmen 170

ÖSYM sınav görevi nasıl alınır?

ÖSYM sınavlarında görevli olmak isteyen ve bütçelerine ek katkı sağlamak isteyen öğretmenler ÖSYM sınav görevi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınavlarında görev almak isteyenler https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir.

MEB sınav görevi nasıl alınır?

MEB sınavlarında sınav görevlisi olarak yer almak isteyen ve bütçelerine ek gelir sağlamak isteyen öğretmenler MEB sınav görevi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor.

Öncelikle MEBBİS sistemine kişisel şifre ile giriş yapılması lazım.

Ardından açılan sayfada sol menüden sınav işlemleri modülüne girilmeli sonrasında Sınav Görevi İstekleri butonuna tıklanmalıdır.

Sınav görevi isteme Gelen ekrandan istediğiniz sınavları seçerek kaydet butonuna tıklayarak sınav görevi isteyebilirsiniz.

Sınav görevi nedir?

Genellikle öğretmenler ve bazı kamu personelleri ÖSYM ve MEB gibi sınav yapan kurumların sistemlerinden sınav görevi isteyebiliyor. Sınav görevine katılan öğretmenler sınavların hatasız yapılmasını sğlıyor. Sınav salonunun düzeni ve disiplininden de sorumlu olan sınav görevlileri sıanvı tamamladıklarında belli bir ücreti hak eder.