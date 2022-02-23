2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri (Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen)

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM Gözetmen, Salon Başkanı, Yedek Gözetmen, sınav görevi ücreti kaç TL? 2022 yılında memur maaşlarına yapılan zamla birlikte ÖSYM sınav görevli ücretlerinde de artışa gidildi. ÖSYM sınavlarına her yıl milyonlarca kişi katılıyor. Başta öğretmenler olmak üzere pek çok kamu personelleri ÖSYM sınavlarında görevli olarak bütçeline ek katkıda bulunuyorlar. ÖSYM sınavlarında salon başkanı, gözetmen ve yardımcı gözetmen olarak görev alan öğretmenler ödenecek ücreti araştırmaya başladı. İşte 2022 ÖSYM öğretmen sınav görevli ücretleri...

ÖSYM sınavında her yıl milyonlarca kişi ter döküyor. Özellikle YKS sınavı ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olarak ön plana çıkıyor. ÖSYM tarafında nyapılan sınavların işleyişinde çok önemli yere sahip olan sınav görevlileri için müjdeli haber geldi. 2022 ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam yapıldığı belirtildi. Sınav görevi isteyen binlerce öğretmen 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor.

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri

2022 yılında ÖSYM tarafından yapılcak sınavların ücret tablosu aşağıdaki gibidir;

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlu Yard. 397 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yöneticisi 397 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yönetici Yardımcısı 357 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Salon Başkanı 357 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Gözetmen 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Yedek Gözetmen 278 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Engelli Gözetmen 436 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nakil Koruma Görevlisi (Günlük) 496 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Koruma Görevlisi (8 saat) 238 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Nakil Görevlisi 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Nakil Görevlisi 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Soför 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlusu (Mahal Dişi) 992 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Kurum Temsilcisi (Günlük) 793 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlusu 595 TL

ÖSYM Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar?

2022 yılında sınav görevli ücretlerinde artışa gidişldi. ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenler ağırlıklı olarak gözetmenlik ve yedek gözetmenlik yapıyor. Bazı durumlarda da salon başkanı olan öğretmenler ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor. ÖSYM sınavlarında Salon Başkanı olarak sınav görevi alan bir öğretmen 357 TL ücret alacak. Ayrıca gözetmen olarak görev yapan da 317 TL alacak. ÖSYM yedek gözetmen görevine ise 278 TL ücret ödeyecek.

ÖSYM sınav görevi nasıl alınır?

ÖSYM sınavlarında görevli olmak isteyen ve bütçelerine ek katkı sağlamak isteyen öğretmenler ÖSYM sınav görevi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınavlarında görev almak isteyenler https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir.