Öğretmen nöbet ücreti ne kadar? 2022 Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen nöbet ücreti kaç TL? Her yıl öğretmenlerin maaşlarına ve aldıkları yan ücretlerde artış oluyor. Öğretmen gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan ek derslere de her sene Ocak ve Temmuz aylarında belli oranlarda artış yapılıyor. Öğretmenlere ayrıca nöbet ücreti de ödeniyor. Nöbet sorumluluğu olan ve nöbet tutan öğretmenlere ayda 12 saat nöbet ücreti ödeniyor. Peki 2022'de öğretmen nöbet ücreti ne kadar olacak?

Öğretmen nöbet ücreti ne kadar? 2022 Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen nöbet ücreti kaç TL? Her yıl öğretmenlerin maaşlarına ve aldıkları yan ücretlerde artış oluyor. Öğretmen gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan ek derslere de her sene Ocak ve Temmuz aylarında belli oranlarda artış yapılıyor. Öğretmenlere ayrıca nöbet ücreti de ödeniyor. Nöbet sorumluluğu olan ve nöbet tutan öğretmenlere ayda 12 saat nöbet ücreti ödeniyor. Peki 2022'de öğretmen nöbet ücreti ne kadar olacak?

Öğretmen nöbet ücreti ne kadar?

Öğretmen nöbet ücretlerini ek ders ücretleri belirliyor. Öğretmen nöbet ücreti 3 ek ders olarak hesaplanıyor. Aydaı ise 12 ek ders ödemesi yapılıyor. 2022 yılında nöbet ücretlerinin belli olması için öncelikle ek ders saat ücretlerinin netlik kazanması gerekiyor. 2022 yılı için öğretmenlerin ne kadar zam alacağı konusu henüz belli olmadı. Öğretmenlere toplu sözleşme gereği yapılacak zam oranı belliiydi ancak son yaşanan ekonomik gelişmeler öğretmenlere ek zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Öğretmen nöbet ücretleri öğretmen zamlarından sonra netlik kazanacak.

2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar olacak?

2022 yılında ek ders ücretleri beklentisine göre ek ders ücretlerinde de yüzde 20-30 arasıda zam olabileceği düşünülüyor. 2022'de ek ders ücretleri netleşince haberimizi güncelleyeceğiz.

2021-2022 ek ders ücreti (Ücretli Öğretmen)

Brüt: 25,17

Net %15: 21,46

Net %20: 20,37

Net %27: 18,36

2021-2022 ek ders ücreti (Sözleşmeli Öğretmen)

Brüt: 25,17

Net %15: 18,21

Net %20: 17,13

Net %27: 15,61

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