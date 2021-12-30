Metaverse arsa nasıl alınır? Metavers arsa (arazi) yatırımı nasıl yapılır? sorusu son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Yeni çağın son yatırım teknolojisi Metaverse, dünya üzerinde milyonlarca insanın ilgisini çekmeyi başardı. Bitcoin ile başlayan kripto para dünyası ile benzerlikler taşıyan Metevers'te arsa alımı oldukça popüler. İstanbul'un gözde mahallelerine de ilgi oldukça fazla. Kimi yatırımcılar Metaverse arsa fiyatlarının 200 kat artacağını bile belirtiyor. Peki Metaverse yatırımı nasıl yapılır?

Son zamanlarda Metaverse terimini oldukça fazla duymaya başladık. Sanal evren yatırımları da son günlerde insanlar tarafından oldukça ilgi görmeye başladı. Özellikle Metaverse arsa alım satımına ilgi oldukça yüksek. Metaverse arsa nasıl alınır? Metavers arsa (arazi) yatırımı nasıl yapılır? sorusu Meteverse meraklıları tarafından internette oldukça fazla araştırılıyor. NTV'de yer alan habere göre popüler metaverse platformu OVR'de Türkiye'den 20 binden fazla parsel satılırken, İstanbul'da ise başta boğaz hattı olmak üzere 11 binden fazla parsel kullanıcılar tarafından satın alındı. Vatandaşların her geçen gün merakını çeken "Metaverse" dünyasında arsa nasıl alınır, yatırım nasıl yapılır sorusu oldukça fazla sorulmaya başlandı. İşte Metaverse yatırımlarına dair detaylar...

Metaverse arsa nasıl alınır?

Metaverse yatırımı için öncelikle buna uygun bir cüzdanınızın olması gerekiyor. Kripto para yatırımcıları Metaverse yatırımlarının nasıl yapılacağı konusuna az çok hakimdir. Kripto para yatırımına benzer adımlar Metaverse yatırımları için de geçerli. Sanal arsa satışı gerçekleştiren platform satışı kendi coini ile gerçekleştirirken, arsalar sanal cüzdana gönderilecek OVR coini ya da platforma sanal cüzdanla bağlanılarak yapılan ödeme ile alınabiliyor.

Metavers arsa (arazi) yatırımı nasıl yapılır?

Metavers arsa yatırımı yapmak için öncelikle karlı olabilecek bir konumdan arsa seçimi yapmanız gerekiyor. Ardından sanal cüzdan ile arsa almak istediğiniz şirketi seçerek Metaverse Coin ile arsayı alabilirsiniz. Dijial bir yatırım olan bu arsa sizin olacak ve size kazanç sağlayabilecek.

Metaverse İstanbul arsa fiyatları ne kadar?

Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunuyor.

İstiklal caddesi ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyata satılıyor.

İstanbul Nişantaşı'nda boş olan yerler 8 OVR (yaklaşık 250 TL) fiyata alıcı buluyor.

İstanbul Boğazı yakınlarındaki parseller 8 OVR (250 TL) fiyata satılıyor.

İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.

Metaverse nedir?

Metaverse ya da sanal evren, insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın artırılmış sanal gerçeklik cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evrene denir. Bu evren bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlamaktadır.

Bugün dünyadaki en önemli metaverse yatırımcılarının başında sanal gerçeklik cihazları üzerine çalışan Oculus şirketini 2 milyar dolara alan Facebook gelmektedir. Nitekim Facebook bu alanda Microsoft gibi önemli yazılım şirketleriyle iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca Roblox gibi oyun platformları da bu alanda büyük arge yatırımları yapmaktadır.

Metaverse kavramı 1990'ların başında ortaya çıkmıştır. İlk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'de metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelemiştir.[6] Nitekim metaverse kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirilmiştir.

Özellikle Facebook'un konuya ilgi duymaya başlamasıyla kavram daha da ön plana çıkmıştır. Nitekim elinde büyük bir veri havuzu olan Facebook, milyonlarca insanın metaverilerine sahiptir. Bu da yapay zekâ temelli bir yapay dünyanın, insanların bireysel sınırlarını tehdit edeceği endişesini doğurmuştur.

Metaverse, sanal bir kamusal alan oluşturmayı vadetmektedir. Bu kamusal alanın sanal para birimleri bugün hâlihazırda kripto para piyasasında işlem görmektedir.[2] Bu açıdan kavram internetin geleceği olarak görülmektedir. Metaverse adı verilen bu yapay evrene ilk giriş yapan şehir ise Seul kentidir.

Bu teknoloji yeterince geliştiği takdirde, insanlar edindikleri sanal gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına erişecektir. Hatta 2020 yılında ünlü rap sanatçısı Travis Scott metaverse ortamında sanal bir konser düzenlemiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.