Bir milyona yakın öğretmen 2022 yılının ilk ek dersini almak için bekliyor. Ek dersler henüz öğretmen hesaplarına yatmadı. Ocak ek ders ücreti yattı mı? Ocak 2022 ek ders ne zaman yatacak? Haftada 20 saat ek ders ne kadar olacak? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Öğretmenler hatırlanacağı üzere Aralık ayında hem Kasım ayının hem de Aralık ayının ek dersini almıştı. Ocak ayında ek ders almayan öğretmenler ilk zamlı ek derslerini Şubat ayında alacak. Şubat'ın ilk haftası geride kaldı ve ek derslerine ne zaman hangi gün yatacağı merakla bekleniyor.

2022 yılında tüm memurlara yüzde 2,5 ek zamla birlikte toplam yüzde 30,5 oranında zam yapıldı. Öğetmenler de memurlar gibi yeni yılın ilk 6 ayında acakları zammın belli olmasından sonra ek ders ücretlerine ne kadar zam geleceğini merak ediyordu. Ek ders zamları geçtiğimiz günlerde netleşti. Öğretmenler 2022'nin ilk ek ders ödemesini Şubat ayının başında almayı planlıyordu ancak beklenen olmadı. Şubat'ın ilk haftası geride kaldı ve öğretmen Ocak ek ders ödemesi hesaplara yansımadı. Ocak ek ders ücreti yattı mı? Ocak 2022 ek ders ne zaman yatacak? Haftada 20 saat ek ders ne kadar? sotusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı.

Ocak ek ders ücreti yattı mı?

2022 yılında Ocak ayı ek ders ücetleri henüz öğretmen hesaplarına yatmadı. Ocak ayı ek ders ücreti ödemelerinin gecikebileceği iddia ediliyordu ve öyle de oldu. Ek ders puantaj girişlerinin ardından Ocak ek ders ödemelerinin öğretmen hesaplarına yansıması bekleniyor.

Ocak 2022 ek ders ne zaman yatacak?

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişlerinin 1 Şubat'ta başladığı ve dolayısıyla ek ders ödemelerinde bir miktar gecikme yaşanabileceği iddia edildi. Normal şartlarda ek ders ödemeleri her ayın ilk günlerinde yapılıyordu. Ancak Şubat ayının ilk haftası geçti ve ödemeler henüz yapılmadı. Ocak ek ders ücretlerinin Şubat ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.

Şubat ayında ek dersler hangi gün yatar?

Ek dersler her ayın ilk haftası içinde öğretmen hesaplarına yatar. Şubat ayında da ek ders ödemelerinin bir gecikme yaşanmaması halinde bir kaç gün içinde hesaplara yatması bekleniyor.

30 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

30-15 = 15 (15 saat maaş karşılığı)

15+3= 18 (3 saat dersi planlama ve hazırlık)

30 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 18 saat sınıfı varsa 20 saat ek ders alır

2022 ek ders ücretleri

Öğretmenler 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarını yüzde 30,5 oranında zamlı alacak. Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de zamlandı. İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

Gündüz ek ders: 27.29 Lira olacak

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak

Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu

Gece ek ders: 29,191 Lira olacak

Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu

Ek ders kimlere verilir?

Ek ders zorunlu olunan 15 saat dersin dışında girilen derslere denir. Öğretmenler haftalık 15 saat dersin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alırlar.