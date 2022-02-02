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TIMETURK / GENEL / Ocak ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 Ocak ek ders gecikecek mi? Şubat ayında ek dersler hangi gün yatar?

Ocak ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 Ocak ek ders gecikecek mi? Şubat ayında ek dersler hangi gün yatar?

Ocak ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 Ocak ek ders gecikecek mi? Şubat ayında ek dersler hangi gün yatar? 2022 yılında milyonlarca öğretmenin maaşını yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Öğretmen zamları ile birlikte ek ders ücretlerine de zam geldi. Öğretmenlere yeni yıl öncesi ek ders ücretleri Aralık ayında yatmıştı ve ocak ayına ek ders ödemesi yapılmadı. Ek ders ödemesi için Şubat ayını bekleyen öğretmenler ek ders ödemelerinin gecikip gecikmeyeceğini merak ediyor. Peki Ocak ayı ek ders ücreti Şubat'ın kaçında yatacak?

2 Saat Önce
2022-02-02 10:53:37
Ocak ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 Ocak ek ders gecikecek mi? Şubat ayında ek dersler hangi gün yatar?

Ocak ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 Ocak ek ders gecikecek mi? Şubat ayında ek dersler hangi gün yatar? 2022 yılında milyonlarca öğretmenin maaşını yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Öğretmen zamları ile birlikte ek ders ücretlerine de zam geldi. Öğretmenlere yeni yıl öncesi ek ders ücretleri Aralık ayında yatmıştı ve ocak ayına ek ders ödemesi yapılmadı. Ek ders ödemesi için Şubat ayını bekleyen öğretmenler ek ders ödemelerinin gecikip gecikmeyeceğini merak ediyor. Peki Ocak ayı ek ders ücreti Şubat'ın kaçında yatacak?

1 milyona yakın öğretmen Ocak ayı ek ders ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ocak ek ders ücretlerinin Şubat ayının ilk günlerinde hesaplara yatması bekleniyordu ancak beklenen olmadı. Ek ders ödemelerinin Şubat ayında gecikebileceği iddia edildi.

2022 Ocak ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Öğretmenler yıl sonunda yanı Aralık ayında iki aylık ek ders ücreti aldı. Ocak ayında öğremenlere ek ders ücreti yatmadı. Ek ders için Şubat ayını bekleyen öğretmenler ek derslerin ne zaman hangi gün yatacağını merak ediyor. Ocak ek ders ödemelerinin gecikebileceği iddia edildi. Ek ders ödemelerini Şubat ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.

Ocak ek ders gecikecek mi?

Ocak ayı ek ders ücretlerinin hesaplara yatması bir kaç gün gecikebilir. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişlerinin 1 Şubat'ta başladığı ve dolayısıyla ek ders ödemelerinde bir miktar gecikme yaşanabileceği iddia edildi.

Şubat ayında ek dersler hangi gün yatar?

Ek dersler her ayın ilk haftası içinde öğretmen hesaplarına yatar. Şubat ayında da ek ders ödemelerinin bir gecikme yaşanmaması halinde bir kaç gün içinde hesaplara yatması bekleniyor.

Ocak ayında ek ders yatacak mı?

Öğretmen ek dersleri bir sonraki ay hesaplara yatar. Yani Aralık ayının ek ders ücretleri normalde ocak ayında yatması gerekiyordu. Ancak yıl sonu olduğu için aralık ayı ek ders ücretleri Aralık ayının sonunda öğretmenlerin hesaplarına yattı. Öğretmenlere Ocak ayında ek ders ödemesi yapılmayacak. Ocak ayı ek ders ücretleri Şubat ayında hesaplara yatacak.

Ek ders nedir?

Milyonlarca öğretmen maaşlarının yanında ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücreti aylık girilen fazladan ders sayısına göre hesaplanıyor ve ders başı ücret ile çarpılarak bulunuyor. Ek ders ücretleri öğretmenlerin gelirinde çok önemli bir yere sahip.

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