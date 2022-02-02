2022 ücretli öğretmen maaşı (haftada 30 saat) | Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Ülkemizde MEB'e bağlı okullarda görevli binlerce ücretli öğretmen görev yapıyor. 2022 yılında kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin zamlı maaşları belli oldu. Ücretli öğretmenler de kendi maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 yılında asgari ücretin altında maaş alacak. İşte 2022 ücretli öğretmen maaşı ve ek ders ücretleri...

2022 yılının ilk 6 ayında milyonlarca memurun maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. Cumhrubaşkanı Erdoğan memurlara yüzde 2,5 ek zam apıldığını açıkladı ve böylece memur 6 aylık zammı yüzde 30.5 oldu. Memurlar gibi öğretmenler de yeni yılın ilk 6 ayında maaşlarını yüzde 3.5 oranında zamlı alacak. Ücretli öğretmenler de 2022'de maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyordu. 2022 ücretli öğretmen maaşları ve ek ders ücretleeri belli oldu.

2022 ücretli öğretmen maaşı (30 saat)

Ücretli öğretmen ek ders ücretlerine 2022 yılının ilk 6 ayında zam yapıldı. Daha önce ek ders ücreti 21,46 TL alan bir ücretli öğretmen bu hesaplamayla haftada 30 saat derse girip ayda ise 2.575,2 TL maaş alıyordu. Ancak memur maaşlarına yapılan yüzde 30.5'lik zam sonrası ücretli öüğretmen ek ders ücretleri de arttı. Buna göre ücretli öğretmen ders başı aldıkları ücret ₺6,55'lik bir artışla ₺28,01'ye yükseldi. Haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen yeni zamlı ek derslerle birlikte ayda ₺3.360,64 TL maaş alacak.

30 saat derse giren ücretli öğretmen ne kadar, kaç TL maaş alır?

Haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen maksimum alabileceği net maaş belli oldu. Ücretli öğretmen ders başı ek ders ücreti 28,01 TL oldu. Bu ek ders ücreti ile haftada 30 saat ayda 120 saat derse giren ücretli öğretmen ₺3.360,64 ücret alacak.

Ücretli öğreten ek ders ücreti 2021

2021 yılına ait ücretli öğretmen ek ders ücreti aşağıdaki gibiydi;

Net yüzde 20: 20,37

Net yüzde 27: 18,36

Net yüzde 15: 21,46

Brüt: 25,17

Ücretli öğretmen maaşı asgari ücret mi olacak?

Ücretli öğretmen maaşının asgari ücretin oldukça altında kalması pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yaptığı açıklamada “Yüce devletimizin çalışmaları neticesinde 4.250 lira olan asgari ücret göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan 85 bin civarında ücretli öğretmenin maaşlarında iyileştirme yapılması ve asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz adına gerçekten önemli olacaktır” ifadelerini kullanarak “zam çağrısında” bulundu.

Ücretli öğretmen nedir?

Ücretli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrosunda açık bulunması halinde ders ücreti karşılığı sözleşme imzalayarak işe alınır. Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü'ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Söz konusu kadroya öğretmen atanması halinde ücretli öğretmenin anlaşması sonlandırılır. Ücretli öğretmen maaşları, kadrolu meslektaşlarına göre daha düşüktür.

Ücretli öğretmen görevleri

Ücretli öğretmenden, yaş ve yeteneklerine göre çocukların optimum gelişimini sağlamak için uygun beceri ve sosyal yetenekleri geliştirmesi ve teşvik etmesi beklenir. Öğretmenlerin bu temel sorumluluğun yanı sıra aşağıdaki görevleri de yerine getirmesi gerekmektedir;

Müfredatın tümünü planlanan zaman içerisinde bitirmek,

Öğrencilerin akademik gelişimi için sorumluluk almak,

Sınıf için tüm eğitim - öğretim ihtiyaçlarını karşılayan dersleri planlanmak, hazırlamak ve sunmak,

Müfredat materyalleri tasarlamak,

Sınıf ve okul dahilinde öğrenci davranışlarını yönetmek ve yanlış davranış gösterilen durumlarında uygun ve etkili yöntemler uygulamak,

Sınıf içerisinde sevgi ve saygı çerçevesinde disiplini sağlamak,

Öğrencilerin ilerleyişi konusunda veliler ile iletişim kurmak.