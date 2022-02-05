2022 Ocak ek ders ücreti ne zaman yatacak? 7 Şubat pazartesi ek ders ödemesi yatar mı? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Bir milyona yakın öğretmen Ocak ayında ek ders ödemesi almamıştı. Şubat ayına gelindiğine ek ders ödemelerinin yapılması sabırsızlıkla bekleniyor. Şubat ayının ilk günlerinde hesaplara yatması beklenen ek ders ödemeleri henüz yapılmadı. Hafta sonunun da girmesiyle öğretmenler gözünü 7 Şubat Pazartesi gününe çevirdi. Peki öğretmen Ocak ek ders ücreti 7 Şubat'ta mı yatacak?

2022 yılının ilk 6 ayı için tüm öğretmenlere toplam yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Öğretmen zamlarının belli olmasından sonra Aralık ayında öğretmenlere hem kasım ayının hem de Aralık ayının ek ders ücreti yatmıştı. Öğretmenler yıl başı olması nedeniyle Ocak ayında ek ders ücreti almamıştı. Şubat ayına gelindiğinde ise Ocak ayı ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Şubat ayının ilk haftası geride kaldı ve ek ders ödemeleri henüz yapılmadı.

2022 Ocak ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Binlerce öğretmenin gözü kulağı Ocak ayı ek ders ödemelerinde. Normal şartlarda ek ders ödemeleri her ayın ilk günlerinde yapılıyordu. Ancak Şubat ayının ilk haftası geçti ve ödemeler henüz yapılmadı. Ocak ek ders ücretlerinin Şubat ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.

7 Şubat pazartesi günü ek ders ödemesi yatar mı?

Şubat ayının ilk haftasında yatmayan ek ders ücetlerinin 7 Şubat Pazartesi günü yatma olasılığı oldukça güçlü görünüyor.

Ocak ek ders ödemesi gecikecek mi?

Ocak ayı ek ders ödemelerinin bir kaç gün gecikebileceği iddia edilmişti. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişlerinin 1 Şubat'ta başladığı ve dolayısıyla ek ders ödemelerinde bir miktar gecikme yaşanabileceği iddia edildi.

Ocak ayında ek ders yatacak mı?

Öğretmen ek dersleri bir sonraki ay hesaplara yatar. Yani Aralık ayının ek ders ücretleri normalde ocak ayında yatması gerekiyordu. Ancak yıl sonu olduğu için aralık ayı ek ders ücretleri Aralık ayının sonunda öğretmenlerin hesaplarına yattı. Öğretmenlere Ocak ayında ek ders ödemesi yapılmayacak. Ocak ayı ek ders ücretleri Şubat ayında hesaplara yatacak.

Şubat ayında ek dersler hangi gün yatar?

Ek dersler her ayın ilk haftası içinde öğretmen hesaplarına yatar. Şubat ayında da ek ders ödemelerinin bir gecikme yaşanmaması halinde bir kaç gün içinde hesaplara yatması bekleniyor.

Ek ders nedir?

Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. 15 saat ders karşılığı öğretmenler maaş alır. 15 saatin dışında girdikleri ders başına ise ek ders ücreti alır. Ek ders ücretleri bir sonraki ay hesaplanarak öğretmen hesaplarına yatar.

30 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

30-15 = 15 (15 saat maaş karşılığı)

15+3= 18 (3 saat dersi planlama ve hazırlık)

30 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 18 saat sınıfı varsa 20 saat ek ders alır

Haftalık ek ders saati hesaplama

1- Bir hafta boyunca girdiğiniz ( girmeniz gereken ders saati değil ) toplam ders saatinden 15 saati çıkarın (15 saat maaş karşılığı)

2- O hafta girdiğiniz toplam ders saati 9 ile 20 saat arasındaysa 1 saat, 19 ile 30 saat arasındaysa 2 saat, 30 saat ve üstü ise 3 saat ek ders ekliyoruz. ( her 10 saati tamamladığınızda dersi planlama ve hazırlık için bir saat ek ders alırsınız)

3- Sınıf Rehber Öğretmenliği için (size verilen sınıf varsa ) 2 saat ekliyoruz. Sınıf Rehber Öğretmeni değilseniz eklenmiyor.