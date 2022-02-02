2022 Ek ders ücreti | Öğretmen zamlı ek ders ücreti (kadrolu, sözleşmeli, ücretli) ne kadar? (Ocak-Haziran) Ek ders ücreti kaç TL? Milyonlarca memur 2022 yılının ilk 6 ayında alacağı zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yapılacak zammın yüzde 30,5 olduğunu duyurdu. Memurlar gibi öğretmenler de 2022'nin Ocak ve Haziran döneminde maaşlarını zamlı alacak. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerine de yeni yılda zam yapıldı. İşte 2022 kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmen ek ders ücretleri...

Milyonlarca memur 2022 yılında ne kadar zam alacağını merak eiyordu. Önce enflasyon farkı netleşti ve ardından ek zam oranları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ek zamlarını duyurdu ve 2022 yılında memurlara yapılacak zammın ne kadar olacağı kesinleşmiş oldu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra öğretmenler ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 Ocak-Haziran dönemi kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücretleri...

2022 Ek ders ücreti

Artan hayat pahalılığı hereksi olduğu gibi öğretmenleri de derinden etkiledi. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerine her yıl zam yapılıyor. 2022 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak ek ders zamları da netleşti. Öğretmen maaşlarına yüzde 20 oranında maaşa katkı sağlayan ek derslerin 2022 yılında ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. İşte 2022 ek ders ücretlerine dair detaylar...

2022 öğretmen zamlı ek ders ücreti ne kadar?

Öğretmenler 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarını yüzde 30,5 oranında zamlı alacak. Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de zamlandı. İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

Gündüz ek ders: 27.29 Lira olacak

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak

Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu

Gece ek ders: 29,191 Lira olacak

Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ve maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşı ve ek ders ücreti yeni yılda güncellendi. Ücretli öğretmen ders başı ücreti 28,01 TL'ye çıkartıldı. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 yılında ü ayda 3.360,64 TL maaş alacak.

Yüksek lisans (formasyon) ek ders ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplu sözleşmelerdeki ek ders maddelerinin ayrıntılarını içeren 13 maddelik yazıyı tüm birimlere gönderdi. 13 Maddelik yazının 3. maddesinde yüksek lisans yapmış öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerine dair bilgilendirme yer alıyor. İşte 3. maddede geçen bilgi:

Toplu Sözleşmenin "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8'inci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için daha önce sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenen ek ders ücretleri, sırasıyla %7 ve %20 artırımlı olarak ödenecektir.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti, ait olduğu ay için geçerli olan maaş katsayısı, gündüz dersleri için 140, gece ve haftasonu dersleri için 150 göstergesi ile çarpılarak hesaplanır. Hesaplanan tutardan çalışanın bulunduğu vergi diliminin oranına göre (%15, %20 gibi) gelir vergisi ve damga vergisi (bu yazının yazıldığı tarihte çalışanlar için binde 7,59) hesaplanarak düşülür ve kalan ücret ödenir.

Ek ders ücreti nedir?

Öğretmen maaşlarını artıran en önemli kalemlerden biri de ek ders gelirleridir. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. 15 saat ders ile öğremenler ham maaş alır. 15 saatin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ayrıca ücretlendirilir. Girilen her ekstra ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. Öğretmenler ek ders ile hayat pahalılığına karşı ayakta durmaya çalışıyor.