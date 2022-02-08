Ocak ek ders bugün yatar mı? Ocak ek ders ücreti neden gecikti, niye yatmadı? Öğretmenler 2022 yılının ilk ek ders ödemesinin hesaplarına yatacağı günü merakla bekliyor. Normal şartlar altında ek ders ödemeleri her ayın başında yapılırdı. Ancak Ocak ayı ek ders ödemeleri Şubat'ın ilk haftası geride kalmasına rağmen halen yapılmadı. Bir milyona yakın öğretmeni ilgilendiren Ocak ek ders ödemelerinin neden geciktiği belli oldu. İşte 2022 Ocak ek ders ücretlerine dair gelişmeler...

Ocak ek ders bugün yatar mı? Ocak ek ders ücreti neden gecikti, niye yatmadı? Öğretmenler 2022 yılının ilk ek ders ödemesinin hesaplarına yatacağı günü merakla bekliyor. Normal şartlar altında ek ders ödemeleri her ayın başında yapılırdı. Ancak Ocak ayı ek ders ödemeleri Şubat'ın ilk haftası geride kalmasına rağmen halen yapılmadı. Bir milyona yakın öğretmeni ilgilendiren Ocak ek ders ödemelerinin neden geciktiği belli oldu. İşte 2022 Ocak ek ders ücretlerine dair gelişmeler...

Mİlyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılının ilk 6 ayı için alacakları zam oranını merak ediyordu. Cumhrubaşkanı Erdoğan yüzde 2,5 oranında ek zam yapılacağını açıklaması ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. 2022'nin ilk 6 ayı için memurlara ve öğretmenler yüzde 30,5 oranında zam yapıldı. Gelen zamlar ek dersleri de artırdı. 2022 yılında ilk defa ek ders ödemesi alacak olan öğretmenler Ocak ek derslerinin henüz yatmaması nedeniyle endişeli.

Ocak ek ders bugün yatar mı?

Ocak ek ders ücretlerinin öğretmen hesaplarına ne zaman yatacağı henüz netleşmedi. Öğretmen ek ders ödemelerinin ilden ile ve ilçeden ilçeye farklılık gösterdiği de biliniyor. Sistem güncellemesi nedeniyle yaşanan gecikmenin önümüzdeki günlerde sona ermesi bekleniyor.

Ocak ek ders ücreti neden gecikti, niye yatmadı?

Ocak ek ders ücretleri oldukça gecikti. Hesaplarını kontrol eden öğretmenler ek ders ücretlerinin yatmadığını gördü. Ocak ek ders ücreti neden gecikti, niye yatmadı? sorusunu sıkça sorulmaya başlandı. 2022 Ocak ek ders ücreti ödemelerinin gecikmesinin nedeninin maaş sisteminin güncellenmesi olduğu iddia edildi. Maaş sistemi güncellendiği için girişler henüz daha yeni yapıldı. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişlerinin 1 Şubat'ta başladığı ve dolayısıyla ek ders ödemelerinde bir miktar gecikme yaşanabileceği iddia edildi.

Ocak ek ders ücreti 15 Şubat'ta mı yatacak?

Şubat ayı maaş zamanına az bir süre kalması nedeniyle öğretmen Ocak ek ders ücretinin Şubat maaşıyla mı yatacağını merak ediyor. Öğretmen Ocak ek ders ödemelerinin 15 Şubat'a yaklaşmadan hesaplara yatması bekleniyor.

Ek dersler ne zaman yatar?

Ek ders ücreti ödemeleri normal şartlar altında her ayın başında öğretmen hesaplarına yatar. Bazen gecikme yaşandığı durumlarda ayın ilk haftası bitmeden hesaplara yatabilir.

Kaç saatten sonra ek ders alınır?

Ek ders zorunlu olunan 15 saat dersin dışında girilen derslere denir. Öğretmenler haftalık 15 saat dersin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alırlar.