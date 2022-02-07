2022 Ek ders ücreti arttı mı? (Kadrolu-Sözleşmeli) Ek derse zam mı geldi? Ek ders 32 TL mi 35 TL mi oldu? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Öğretmenler 2022 yılının ilk ek ders ödemesi için gün sayıyor. Ancak ek ders ücretleri Şubat ayının ilk haftası geride kalmasına rağmen hala hesaplara yatmadı. Öğretmen ek derslerinin de 27,77 TL yerine 32,96 TL olarak hesaplandığı iddia edildi. Yüksek lisans ek ders ücretinin ise 35,27 TL olduğu belirtildi. İşte güncel 2022 ek ders ücretleri...

2022 Ek ders ücreti arttı mı? (Kadrolu-Sözleşmeli) Ek derse zam mı geldi? Ek ders 32 TL mi 35 TL mi oldu? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Öğretmenler 2022 yılının ilk ek ders ödemesi için gün sayıyor. Ancak ek ders ücretleri Şubat ayının ilk haftası geride kalmasına rağmen hala hesaplara yatmadı. Öğretmen ek derslerinin de 27,77 TL yerine 32,96 TL olarak hesaplandığı iddia edildi. Yüksek lisans ek ders ücretinin ise 35,27 TL olduğu belirtildi. İşte güncel 2022 ek ders ücretleri...

Öğretmenler 2022 yılında ne kadar ek ders alacaklarının hesabını yapıyordu. Bilindiği üzere her 6 ayda bir öğretmen maaşlarına gelen artışla birlikte ek derslere de zam geliyor. Ek ders ödemesi bekleyen öğretmenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. 2022 yılında ek ders ücretlerinde de artış oldu.

2022 Ek ders ücreti arttı mı?

Her sene öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretlerinde de artış oluyor. Gelen son iddia öğretmenleri oldukça heyecanlandırdı. Öğretmen ek ders ücretlerinin 27,77 TL yerine 32,96 TL olarak hesaplandığı iddia edildi.

(Kadrolu-Sözleşmeli) Ek derse zam mı geldi?

Öğretmenler 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarını yüzde 30,5 oranında zamlı alacak. Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de zamlandı.

Gündüz ek ders: 32,96 TL Lira olacak.

Yüksek Lisans Ek Ders 35,27 TL olacak.

2022 Ek ders ücreti 32 TL mi 35 TL mi oldu?

İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

Yüksek Lisans ek ders

DYK Gündüz 65,92 68,23

DYK Gece 70,63 73,11

%25 Gündüz 41,20 44,09

%25 Gece 44,15 47,24

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ve maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşı ve ek ders ücreti yeni yılda güncellendi. Ücretli öğretmen ders başı ücreti 28,01 TL'ye çıkartıldı. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 yılında ü ayda 3.360,64 TL maaş alacak.