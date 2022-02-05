Öğretmenler en fazla kaç ek ders alır? Öğretmenlere maksimum kaç ek ders verilir? Öğretmenler haftada en fazla kaç ek derse girebilir? Öğretmenler girdikleri fazladan her ders için ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücretleri hesaplandıktan sonra öğretmenlerin hesabına her ayın başında yatırılıyor. Ancak öğretmenlerin gireceği ek ders sayısının da bir sınırı var. Peki öğretmenler haftada en fazla kaç ek derse girebilir?

Öğretmenler en fazla kaç ek ders alır? Öğretmenlere maksimum kaç ek ders verilir? Öğretmenler haftada en fazla kaç ek derse girebilir? Öğretmenler girdikleri fazladan her ders için ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücretleri hesaplandıktan sonra öğretmenlerin hesabına her ayın başında yatırılıyor. Ancak öğretmenlerin gireceği ek ders sayısının da bir sınırı var. Peki öğretmenler haftada en fazla kaç ek derse girebilir?

Öğretmenler haftada 15 saat maaş karşılığında derse girmek zorundadır. Öğretmenler 15 saatin dışında girdikleri her ders saati için ek ders ödemesi alırlar. Öğretmen gelirlerinde önemli bir paya sahip olan ek derslere daha fazla girmek iseyen öğretmenler Öğretmenler en fazla kaç ek ders alır? Öğretmenler haftada en fazla kaç ek derse girebilir? ssorusuna yanıt arıyor.

Öğretmenler en fazla kaç ek ders alır?

Branş öğretmeni haftada kaç saat derse girerse girsin en fazla 20 saat toplam ek ders alabilir. Ek dersi 20 saatten fazla olsa bile 20 saat ek ders alır. Örneğin haftada 34 saat derse giren bir öğretmenin haftalık alması gereken ek ders sayısı 22 saat olmalı ancak bu öğretmene 20 saat ek ders yazılır. Branş öğretmeninin gireceği ders saati sayısı 30 saattir. öğretmen eksikliğinde 30 üstü saat derse de girebilir ancak öğretmene 20 saatten fazla ek ders verilmez.

Haftalık ek ders saati hesaplama

1- Bir hafta boyunca girdiğiniz ( girmeniz gereken ders saati değil ) toplam ders saatinden 15 saati çıkarın (15 saat maaş karşılığı)

2- O hafta girdiğiniz toplam ders saati 9 ile 20 saat arasındaysa 1 saat, 19 ile 30 saat arasındaysa 2 saat, 30 saat ve üstü ise 3 saat ek ders ekliyoruz. ( her 10 saati tamamladığınızda dersi planlama ve hazırlık için bir saat ek ders alırsınız)

3- Sınıf Rehber Öğretmenliği için (size verilen sınıf varsa ) 2 saat ekliyoruz. Sınıf Rehber Öğretmeni değilseniz eklenmiyor.