2022 Ocak ek ders ücreti neden yatmadı? Ocak ek ders ücreti Şubat maaşıyla mı yatacak? Ocak ek ders 15 Şubat'ta mı yatar?

2022'de yüzde 30,5 oranında zam alan öğretmenler yılın ilk ek ders ödemelerinin yapılmasını bekliyor. Ocak ek ders ücreti neden yatmadı? Ocak ek ders ücreti Şubat maaşıyla mı yatacak? Ocak ek ders 15 Şubat'ta mı yatar? sorusu şu aralar binlerce öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Ek ders ödemleri her ayın ilk haftası öğretmen hesaplarına yatıyordu. Ancak Ocak ek ders ödemesi Şubat ayının ilk haftası geride kalmasına rağmen yapılmadı. Ocak ek ders ödemesinin bir kaç gün daha gecikebileceği belirtiliyor.

Ocak ek ders ücreti neden yatmadı? Ocak ek ders ücreti Şubat maaşıyla mı yatacak? Ocak ek ders 15 Şubat'ta mı yatar? 2022'nin ilk ek dersi için bekleyiş halen sürüyor. Yeni yılda ek derslerin ne kadar olacağını ellerine ne kadar para geçeceğini merak eden öğretmenler Ocak ek des ödemelerinin yapılmasını günlerdir bekliyor. Ocak ek ders ücreti Şubat'ın ilk haftası geçmesine rağmen halen hesaplara yatmadı.

2022 Ocak ek ders ücreti neden yatmadı?

2022 ek ders ücretlerinin gecikmesinin nedeni maaş sisteminin güncellenmesi olduğu iddia edildi. Maaş sistemi güncellendiği için girişler henüz daha yeni yapıldı. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişlerinin 1 Şubat'ta başladığı ve dolayısıyla ek ders ödemelerinde bir miktar gecikme yaşanabileceği iddia edildi.

Ocak ek ders ücreti Şubat maaşıyla mı yatacak?

Öğretmen Ocak ek ders ödemelerinin 15 Şubat'a yaklaşmadan hesaplara yatması bekleniyor. Bir kaç gün sonra öğretmen ek derslerinin hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.

2022 öğretmen zamlı ek ders ücreti ne kadar?

Öğretmenler 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarını yüzde 30,5 oranında zamlı alacak. Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de zamlandı. İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

Gündüz ek ders: 32,96 TL Lira olacak. Yüksek Lisans Ek Ders 35,27 TL olacak.

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak

Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu

Gece ek ders: 29,191 Lira olacak

Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu

Ek ders nedir?

Ek ders öğretmen gelirleri için oldukça önemlidir. Öğretmenler zorunlu oldukları 15 saat dersin dışında girdikleri her saat ders için ek ders ücreti almaya hak kazanırlar. Ek ders ücreti de maaşlar gibi hhe 6 ayda bir güncellenir.

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