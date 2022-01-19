DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trabzon'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon'da 20 Ocak'ta okullar tatil edilir mi?
İlaç fiyatlarına rekor zam
Elazığ'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Elazığ'da 20 Ocak'ta okullar tatil edildi mi? Elazığ'da kar tatili uzadı mı?
İngiltere'de enflasyon son 30 yılın zirvesinde
Göztepe - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Elazığ'da okullara yarın da ara verildi
İngiltere'de enflasyon en yüksek seviyede
Kremlin'den Erdoğan'ın davetine yanıt
Bursa'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Bursa'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi?
Rizespor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Kripto paralarda balina ne demek?
Airbus, 6 bin yeni personel alacak
20 Ocak Perşembe A101 broşürü | Bu hafta A101 Aldın Aldın ürünleri
Düzce'de yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Düzce'de okul var mı? Düzce'de kar tatili uzadı mı?

TIMETURK / GENEL / Muhtar maaşına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşı ne kadar oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak?

Muhtar maaşına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşı ne kadar oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak?

Muhtar maaşına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşı ne kadar oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda binlerce muhtarı sevindirecek bir açıklamada bulundu. Erdoğan muhtarların 2022 maaşına zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan müjdesini 'Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.' diyerek duyurdu. Peki muhtar maaşı 4253 TL mi oldu?

2 Saat Önce
2022-01-19 14:59:02
Muhtar maaşına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşı ne kadar oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak?

Muhtar maaşına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşı ne kadar oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda binlerce muhtarı sevindirecek bir açıklamada bulundu. Erdoğan muhtarların 2022 maaşına zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan müjdesini 'Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.' diyerek duyurdu. Peki muhtar maaşı 4253 TL mi oldu?

Ccumnurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan asgari ücrete yapılan zammın ardından muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını hatırlattı ve bu duruma razı gelmediklerini açıkladı. Erdoğan binlerce muhtarın maaşına zam yapıldığını açıkladı.

Muhtar maaşına zam mı geldi?

Muhtarların 2022 yılında maaşlarına zam geldi. Bilindiği üzere yeni yılda asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmış ve asgari ücret 4253 TL olmuştu. Yeni zamla muhtar maaşlarının 3.392 liraya yükseldiğini belirten Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı" diyerek maaşları 4.253 liraya çıkaracaklarını söyledi.

2022 Muhtar maaşı ne kadar oldu?

Yeni yılda muhtar maaşları 2022 asgari ücreti kadar olacak.

Muhtar nedir?

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişidir. Kökeni Arapçadır ve "seçilmiş kişi" anlamına gelir.

Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Türkiye'de muhtarların görev süresi 5 yıldır. Muhtar köy tüzel kişiliğini temsil eder. Muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte alır. Muhtar köyün yol, köprü, çeşme vb. ortak mallarını inşa ettirir, inşa olunanların bakım ve onarımını yaptırır. Muhtar köyde yapılması gereken işleri imece usulu ile gerçekleştirir. Aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükûmet emirlerini halka duyurur, köy içinde dirlik ve düzeni sağlar. Genel yönetimle ilgili işlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur.

Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. Muhtarın köy yararına olmayan kararını vali veya kaymakam bozabilir. Ancak mülki amirler, muhtarların yerine karar alamazlar; bozma sebeplerini gerekçesiyle açıklarlar ama bu asıl başbakanlığa aittir.

2022 muhtar maaşı 4250 TL mi oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak? Muhtar maaşı ne kadar oldu?
İLİŞKİLİ HABER2022 muhtar maaşı 4250 TL mi oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak? Muhtar maaşı ne kadar oldu?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş