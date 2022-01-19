Muhtar maaşına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşı ne kadar oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda binlerce muhtarı sevindirecek bir açıklamada bulundu. Erdoğan muhtarların 2022 maaşına zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan müjdesini 'Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.' diyerek duyurdu. Peki muhtar maaşı 4253 TL mi oldu?

Muhtar maaşına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşı ne kadar oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda binlerce muhtarı sevindirecek bir açıklamada bulundu. Erdoğan muhtarların 2022 maaşına zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan müjdesini 'Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.' diyerek duyurdu. Peki muhtar maaşı 4253 TL mi oldu?

Ccumnurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan asgari ücrete yapılan zammın ardından muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını hatırlattı ve bu duruma razı gelmediklerini açıkladı. Erdoğan binlerce muhtarın maaşına zam yapıldığını açıkladı.

Muhtar maaşına zam mı geldi?

Muhtarların 2022 yılında maaşlarına zam geldi. Bilindiği üzere yeni yılda asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmış ve asgari ücret 4253 TL olmuştu. Yeni zamla muhtar maaşlarının 3.392 liraya yükseldiğini belirten Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı" diyerek maaşları 4.253 liraya çıkaracaklarını söyledi.

2022 Muhtar maaşı ne kadar oldu?

Yeni yılda muhtar maaşları 2022 asgari ücreti kadar olacak.

Muhtar nedir?

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişidir. Kökeni Arapçadır ve "seçilmiş kişi" anlamına gelir.

Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Türkiye'de muhtarların görev süresi 5 yıldır. Muhtar köy tüzel kişiliğini temsil eder. Muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte alır. Muhtar köyün yol, köprü, çeşme vb. ortak mallarını inşa ettirir, inşa olunanların bakım ve onarımını yaptırır. Muhtar köyde yapılması gereken işleri imece usulu ile gerçekleştirir. Aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükûmet emirlerini halka duyurur, köy içinde dirlik ve düzeni sağlar. Genel yönetimle ilgili işlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur.

Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. Muhtarın köy yararına olmayan kararını vali veya kaymakam bozabilir. Ancak mülki amirler, muhtarların yerine karar alamazlar; bozma sebeplerini gerekçesiyle açıklarlar ama bu asıl başbakanlığa aittir.