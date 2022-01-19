2022 muhtar maaşı 4250 TL mi oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak? Muhtar maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarları ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Muhtarlar 2022 yılında maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamada muhtar maaşlarına zam yapıldığını duyurdu.

2022 muhtar maaşı 4250 TL mi oldu? Muhtarlar asgari ücret mi alacak? Muhtar maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarları ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Muhtarlar 2022 yılında maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamada muhtar maaşlarına zam yapıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'nda çok önmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhtarların 2022 maaşlarına zam yapıldığını açıkladı.

2022 muhtar maaşı 4250 TL mi oldu?

ERdoğan açıklamasında şunları söyledi: 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yıl başı itibariyle 3 bin 397 lira seviyesine çıkarmıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık.

Muhtar nedir?

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişidir. Kökeni Arapçadır ve "seçilmiş kişi" anlamına gelir.

Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Türkiye'de muhtarların görev süresi 5 yıldır. Muhtar köy tüzel kişiliğini temsil eder. Muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte alır. Muhtar köyün yol, köprü, çeşme vb. ortak mallarını inşa ettirir, inşa olunanların bakım ve onarımını yaptırır. Muhtar köyde yapılması gereken işleri imece usulu ile gerçekleştirir. Aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükûmet emirlerini halka duyurur, köy içinde dirlik ve düzeni sağlar. Genel yönetimle ilgili işlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur.

Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. Muhtarın köy yararına olmayan kararını vali veya kaymakam bozabilir. Ancak mülki amirler, muhtarların yerine karar alamazlar; bozma sebeplerini gerekçesiyle açıklarlar ama bu asıl başbakanlığa aittir. .