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Erdoğan'dan muhtarlara ''maaş zammı'' müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.

1 Saat Önce
2022-01-19 15:02:51
Erdoğan'dan muhtarlara ''maaş zammı'' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Muhtar maaşları 4250 lira oldu.

Siz onların muhtar sevdalısı kesildiklerine bakmayın, ellerine fırsat geçtiğinde muhtarlıkların da kapısına kilit vururlar.

Aramızdaki gönül bağının derinliğini anlayamadığı için bu buluşmaları taklit etmeye çalışanlar çıksa da biz muhtarlarımızla aramıza kimseyi sokmayız.

Yapamaz diyen ülkeler vardı ya, şimdi onlar bizden uçak istiyor.

Büyük ülkeler yaptığımız hastanelerin projelerini araştırıyor.

İşin içine girmeden bu olmaz. Arkadaşlarımız anlatıyor ama anlamıyorlar, basmıyor. Biz şehir hastanelerini yaptık, 'Nasıl yaptınız' diyor.

Kurun istikrar kazanması ile kimse abuk sabuk fiyatlandırma peşinde koşamayacak.

Bankalardaki hesaplarını kur korumalı mevduata çevirenlerin sayısı her gün artıyor. Ülkeyi sıkıntıya sokma pahasına, türlü yollara girenler aç gözlülüklerinin bedelini ödeyecek.

Kur gibi enflasyonun köpüğünü de alacağız.

Piyasalarda dengesiz döviz talebinden kaynaklanan sıkıntı yaşanmayacak.

Umutlu olmak için çok sebebimiz var. Dün nasıl ülkemizi terör örgütü kuşatmasından çıkardıysak, diplomatik tuzaktan kurtardıysak, bugün de ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak yeşil kalkınma devrimini başarıya ulaştıracağız. .

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