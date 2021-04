Koronavirüs pandemisi ile birlikte online alışverişlerde patlama yaşandı. Alışveriş siparişlerini yetiştiren motorlu kurye açığı da ortaya çıktı. Pandemi döneminde binlerce moto kurye istihdam edildi. Moto kurye olarak çalışmak isteyenler motorlu kurye maaşlarını araştırmaya başladı. Peki potorlu kurye maaşları ne kadar? 2021 moto kurye ayda ne kadar kazanır? Getir, Trendyol Go, Banabi, İstegelsin, Yemek Sepeti kurye maaşları ne kadar? 2021 kuryeler ne kadar maaş alıyor?

Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla vatandaşlar alışverişlerini online ve dijital olarak yapmaya başladı. Pazara ve markete gitmeden bulaş riskini düşüren vatandaşlar, yaptıkları online alışverişlerin on dakika içinde kapılarına gelmesinden memnun. Online siparişlerde artan rakamlar yeni moto kuryelere ihtiyacı doğurdu. Pandemi döneminde en fazla başvuru yapılan meslek dalı moto kuryecilik oldu. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgün, üniversite mezunlarının da bu işe sıcak baktığını belirterek, mühendis ya da öğretmenlerin dahi kurye olarak işe girdiğini söyledi.Motorlu kurye olarak çalışmak isteyenler de 2021 moto kurye maaşları ne kadar diye araştırmaya başladı. Peki motorlu kurye maaşları ne kadar? 2021 moto kurye ayda ne kadar kazanır? Getir, Trendyol, Banabi, yemek sepeti kurye maaşları ne kadar?

Motorlu kurye maaşları ne kadar 2021

Moto kurye olarak çalışmak isteyenler işe motorlu kurye maaşları ne kadar diye araştırarak başlıyor. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgün, corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının artmasıyla evlere servis isteyenlerin, kuryeleri daha çok kullandığını dile getirdi.

Üniversite mezunları da moto kurye olarak işe başladı

Motosikletli kurye taleplerinin fazla olduğunu kaydeden Akgün, iş ilanlarında kurye arayışlarının da arttığını belirterek, "Kısıtlamalar başladıktan sonra birçok müşteri eve servisi alışkanlık haline getirdi. Bu işi talep edenlerin birçoğu da üniversite mezunu olmaya başladı. Çünkü motosikletli kurye mesleği kalifiye oldu. Birçok üniversite mezunu arkadaşım bizimle motosikletli kurye işine başladı" dedi.

2021 moto kurye ayda ne kadar kazanır?

Burhan Akgün 2021 yılında moto kurye aylık kazançlarını da açıkladı. Peki moto kurye ayda ne kadar kazanır? Günde en az 10 saat çalıştıklarını anlatan Burhan Akgün, "Ortalama gelirimiz 4 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişiyor. 16 saat çalışan 6 bin lira kazanıyor. Kuryelik pandemide daha tehlikeli olmaya başladı. Virüsün bulaşıcı olması bizi tedirgin ediyor ama virüsten değil de biz daha çok kazalardan ölüyoruz. Şu ana kadar virüsten vefat eden arkadaşımız olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz" diye konuştu.

GETİR KURYE MAAŞLARI 2021

TRENDYOL GO KURYE MAAŞLARI 2021

Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor?

Moto kurye olarak çalışmak isteyenler Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor sorusuna yanıt araıyor. İşte Getir 2021'de moto kurye maaşları;

2021 Getir kurye maaşları ortalama 3 bin 200 lira arasındadır. Bu ücret net maaştır. Getir moto kuryeleri aylık net maaşın yanında 300 lira yemek parası da almaktadır. Aytıca Getir uygulamasında moto kuryeelere bahşiş uygulaması da bulunmaktadır. Getir kuurye maaşları 2021 yılında mesai ücretleriyle birlikte 4 bin lirayı bulmaktadır. Ayrıca Getir araçlı kurye maaşları da 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişmektedir.

Getir Moto Kurye Maaşı: 3.200-4.000 TL

Getir Araçlı Kurye Maaşı: 3.500-5.000 TL

Trendyol Go kurye maaşları ne kadar 2021

Trendyol moto kurye ne kadar maaş alıyor sorusunun detaylı yanıtı;

Trendyol go kurye maaşları şu sıralar oldukça fazla kişi tarafından araştırılıyor. İnternette forum sitelerine yazılan bir yorumda şöyle deniliyor: "Trendyol go kuryede seçtiğin saatler içinde çalışabiliyorsun. İstediğiniz saat dilimini seçebiliyorsunuz. Ayrıca Part Time yada Full Time çalışma şekli de bulunuyor. Trendyol go saatte ortalama “24 TL” gibi bir getirisi var. Masrafların hepsi kuryeye ait (vergiler, yakıt, sigorta vs.). Part Time ortalama şekilde çalışınca “2.500 TL” gibi bir kazanç elde edilebiliyor. Full çalışmada masrafları düştüğünde “4.000 – 5.000 TL” kazanmak mümkün.

