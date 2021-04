2021 Trendyol Go kurye maaşları ne kadar? Korona salgını sonrası vatandaşlar alışverişlerini mobil olarak yapmaya yöneldi. Günde milyonlarca sipariş alan dijital marketler siparişlere yetişemez oldu ve büyük bir moto kurye açığı ortaya çıktı. İş arayan vatandaşlar da moto kurye maaşları ne kadar diye araştırmaya başladı. Peki Trendyol Go kurye maaşları ne kadar 2021 | Trendyol moto kurye ne kadar maaş alıyor? Trendyol kuryeleri ne kadar kazanıyor? Trendyol kuryeler sipariş başı mı maaş alıyor

2021 Trendyol Go kurye maaşları ne kadar? Korona salgını sonrası vatandaşlar alışverişlerini mobil olarak yapmaya yöneldi. Günde milyonlarca sipariş alan dijital marketler siparişlere yetişemez oldu ve büyük bir moto kurye açığı ortaya çıktı. İş arayan vatandaşlar da moto kurye maaşları ne kadar diye araştırmaya başladı. Peki Trendyol Go kurye maaşları ne kadar 2021 | Trendyol moto kurye ne kadar maaş alıyor? Trendyol kuryeleri ne kadar kazanıyor? Trendyol kuryeler sipariş başı mı maaş alıyor?

Koronavirüs zamanında işsiz kalan binlerce kişi mobil uygulamaların moto kurye ilanlarına iş başvurusunda bulundu. İş arayanlarda moto kurye maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. 2021 yılında kurye maaşları ne kadar? Türkiye'nin önde gelen online satış platformu olan Trendyol yüzlerce moto kurye için iş ilanı yayımladı. Bu ilana başvurmak isteyenler de Trendyol Go kurye maaşları ne kadar sorusunu sormaya başladı. 2021 Trendyol kurye maaşları kaç para?

Trendyol moto kurye ne kadar maaş alıyor sorusunun detaylı yanıtı;

Trendyol go kurye maaşları şu sıralar oldukça fazla kişi tarafından araştırılıyor. İnternette forum sitelerine yazılan bir yorumda şöyle deniliyor: "Trendyol go kuryede seçtiğin saatler içinde çalışabiliyorsun. İstediğiniz saat dilimini seçebiliyorsunuz. Ayrıca Part Time yada Full Time çalışma şekli de bulunuyor. Trendyol go saatte ortalama “24 TL” gibi bir getirisi var. Masrafların hepsi kuryeye ait (vergiler, yakıt, sigorta vs.). Part Time ortalama şekilde çalışınca “2.500 TL” gibi bir kazanç elde edilebiliyor. Full çalışmada masrafları düştüğünde “4.000 – 5.000 TL” kazanmak mümkün.

Trendyol Go çalışna detayları

Çalışma saat aralıkları “Sabah 10:00 – Gece 24:00”

Saatlik yapılacak ödeme 35 TL (Kazandıran saatlerde) (Kazandıran saatler Trendyol' un belirlediği en yoğun sipariş alınan saatlere deniyor, 18:00 – 20:00 saatleri gibi. Bu saatlerdeki çalışmalarınızda aldığınız ücret yüksek oluyor).

Diğer saatlerde yapılacak ödeme 24,5 TL.

Trendyol Go Başvuru Nasıl Yapılır?

Trendyol Go kurye olarak iş başvurusu yapmak oldukça kolay. Trendyol Go kurye alımları için Trendyol Go sitesinden başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca değişik kariyer sitelerinden de Trednyol Go başvursunda bulunabilirsiniz. Trendyol Go başvurusunda bulunmak için https://trendyolgo.com/ adresine gidebilirsiniz.

Trendyol Express nedir?

Kendi aracıyla kurye çalışması sunan Trendyol, hem araç maliyetlerinden tasarruf sağlıyor hem de işletmenin daha hızlı ilerlemesine yardımcı oluyor, hızlı teslimat alan müşteriler markayı daha olumlu görüyor. Trendyol kuryesi olarak herhangi bir sermaye gereksinimi olmaksızın kendi aracınızla çok para kazanabilirsiniz. Trendyol teslimatı için aracınızı kiralayabilirsiniz. Teslimat başına 3-4 TL kazanabilir, böylelikle ayda 5-10 bin TL arası kazanç sağlayabilirsiniz. Araçla kurye sisteminin adı Trendyol Expresstir.

