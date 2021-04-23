2021 getir kurye maaşları ne kadar? Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor?

Kovid salgını ile birlikte vatandaşlar market ve pazar alışverişlerini artık online olarak yapmaya başladı. 2021 yılına gelindiğinde binlerce moto kurye çeşitli kurumlarda çalışmaya başladı. Motor kurye olarak çalışmayı düşünenler de getir kurye maaşları ne kadar gibi soruları araştırmaya başladı. Peki Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor? 2021 Getir kurye maaşları kaç para? Trendyol Go kuryeler ne kadar maaş alıyor?

Kovid salgını ile birlikte vatandaşlar market ve pazar alışverişlerini artık online olarak yapmaya başladı. 2021 yılına gelindiğinde binlerce moto kurye çeşitli kurumlarda çalışmaya başladı. Motor kurye olarak çalışmayı düşünenler de getir kurye maaşları ne kadar gibi soruları araştırmaya başladı. Peki Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor? 2021 Getir kurye maaşları kaç para? Trendyol Go kuryeler ne kadar maaş alıyor?

Marketten restorana, kasaptan fırına kadar artılk her alanda evlere servis dönemi hayatımıza girdi. Teknolojini gelişmesiyle artık pazar ve marketler bir tık uzağımızda. Özellikle koroanvirüs zamanında online marketler siparişlere yetişemez oldu. Getir de Türkiye'de hizmete girdiği günden bu yana gelişen servis ağı ile dikkatleri çekiyor. Online market piyasasında moto kurye açığı pandemi döneminde bu kadar net bir şekilde ortaya çıktı. İş sahibi olmak isteyen ve moto kurye olarak çalışmak isteyenler de 2021 moto kurye maaşlarını araştırmaya başladı. Bu yazımızda 2021 getir moto kurye maaşlarını sizlerle paylaşacağız.

2021 getir kurye maaşları ne kadar?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle işsiz kalan binlerce kişi moto kurye olarak çalışmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen dijital market uygulaması Getir'de de moto kurye olarak çalışmak isteyenler 2021 yılında Getir moto kurye maaşlarını araştırmaaya başladı. Getir moto kuryeleri net maaşın yanında ek mesai ücretleri de almaktadır. Getir kuryelerine ayrıca her ay 300 lira yemek parası da öndemektedir. Peki 2021 getir kurye maaşları ne kadar? İştede detaylar...

Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor?

Moto kurye olarak çalışmak isteyenler Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor sorusuna yanıt araıyor. İşte Getir 2021'de moto kurye maaşları;

2021 Getir kurye maaşları ortalama 3 bin 200 lira arasındadır. Bu ücret net maaştır. Getir moto kuryeleri aylık net maaşın yanında 300 lira yemek parası da almaktadır. Aytıca Getir uygulamasında moto kuryeelere bahşiş uygulaması da bulunmaktadır. Getir kuurye maaşları 2021 yılında mesai ücretleriyle birlikte 4 bin lirayı bulmaktadır. Ayrıca Getir araçlı kurye maaşları da 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişmektedir.

Getir Moto Kurye Maaşı: 3.200-4.000 TL

Getir Araçlı Kurye Maaşı: 3.500-5.000 TL



Getir'in piyasa değeri 2.6 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin en büyük dijital market uygulamalarından biri olan Getir'in kurucusu Nazım Salur tarafından yapılan basın açıklamasına göre Getir, artık bir "Unicorn" oldu. Son yatırım turunda 300 milyon dolar yatırım topladı ve şirketin toplam değerlemesi 2.6 milyar dolara ulaştı. "Bu gelen yatırımdan 25 milyon lirayı saha çalışanlarına bayilerimiz üzerinden dağıtacağız, jest yapacağız" şeklinde konuşan Salur, sermaye artırımından sonra beş ortağın hisse oranının yüzde 60'ın üzerinde kaldığını, yeni kaynağın ise Sequoia Capital ve Tiger başta olmak üzere mevcut ortaklardan geldiğini söyledi.

Getir nedir?

Getir, "Getir Bi Mutluluk" sloganı ile binlerce ürünü dakikalar içinde adrese teslim eden dijital market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 21 ilde yer alan seçili bölgelerde 100'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet vermektedir. Getir İngiltere'de de faaliyet göstermeye başladı. Getir'in piyasa değeri 2.6 milyar dolara ulaştı. Bu değer Türkiye'de pek çok firmanın değerinden fazla.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.