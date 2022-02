Mika Raun cinsiyet mi değiştirdi? Mika Raun son hali nasıl? Mika Raun kimdir? Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sırda dışı olduğunu itiraf eden Mika Can Raun'un estetik yaptırdığı ve bambaşka biri olduğu öğrenildi. Mika Can Raun'un son hali ise sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.

Mika Raun cinsiyet mi değiştirdi? Mika Raun son hali nasıl? Mika Raun kimdir? Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sırda dışı olduğunu itiraf eden Mika Can Raun'un estetik yaptırdığı ve bambaşka biri olduğu öğrenildi. Mika Can Raun'un son hali ise sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.

Sosyal medyanın en ilginç karakterlerinden biri olan Mika Raun bir dizi estetik ameliyetlar geçirdiğini duyurdu. "Aniden bu kadar hızlı bir şekilde bıçak altına yatabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Deli cesareti mi? Gayet benlik bir olay." diyerek estetik ameliyatları doğrulayan Mika Raun son halini de paylaştı. Mika Raun'un estetikli hali oldukça tartışıldı.

Mika Raun cinsiyet mi değiştirdi?

Mika Can Raun sosyal medya kullanıcılarının karşısına en az bir kere çıkmıştı. İlginç videoları ile dikkatleri çeken Mika Raun'un milyonlarca takipçisi bulunuyor. Mİka Raun dudak dolgusu, burun estetiği, çene törpülemesi, ve alın düzeltme gibi operasyonları yaptırdı. Mika Raun, yüzünde ödem oluşmaması için kombiyi kapatıp soğukta oturduğunu da sözlerine ekledi: "İlk 5 gün firavun gibiydim. Asla hareket etmiyordum. Yüzümde ödem olmaması için evde kombiyi kapatarak oturdum."

Mika Raun son hali nasıl?

Mika Can Raun'un son hali herkesi şaşırttı. Değişim sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Mika Raun'un estetikten sonraki hali...

Mika Can Raun kimdir?

Mika Can Raun 9 Temmuz 2021 yılında dünyaya geldi. 21 yaşında olan Mika Can Raun sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sıra dışı bir kimliğe sahip olan Mika Can Raun Büyükada'da doğdu.

Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır.

Mika Can Raun üniversite eğitimine devam ediyor. Senaryo ve şiir yazmayı sevdiğini söyleyen Mika Can Raun Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir.

Şiir tutkusu olduğunu her fırsatta dile getiren Mika Can'ın şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor.

.