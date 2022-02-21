DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınan Osman Cavcı'nın elendiği soru şaşırttı
Kübra Par: İmamoğlu “Bakın Erdoğan İngilizce bilmiyor, ben biliyorum” mesajı veriyor olabilir
Assos’ta Felsefe sempozyumu “Mantık” konusunda 25-26 Şubat’ta gerçekleşecek
Rus gazeteci Sömin: Batı'nın görevi çok açık, Ukrayna'da kan dökülmesini kışkırtmak
Siyah taksi ücreti ne kadar 2022? Siyah taksi kısa mesafe, kilometre kaç TL?
Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli hakim karşısına çıkıyor
İslam Memiş: Ukrayna-Rusya gerilimi sürerse altın fiyatları o seviyenin üzerine kadar gelebilir
Selvi: Cumhurbaşkanı’nın gezisinde 'keşke' dediğim konu
Teşkilat 35. bölüm tek parça izle | Teşkilat yeni bölüm (35.bölüm) full HD izle
Oscar oylamasına nasıl katılabilirsiniz?
Nagehan Alçı’dan kendisini eleştiren Altaylı’ya yanıt: 'Farazi ve tuhaf işlerle uğraşmak yerine...'
İşte koronavirüsün geleceğiyle ilgili iyi ve kötü senaryolar
Mark Zuckerberg zarar etmeye başladı
Ali Babacan'ın eşi kimdir? Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan kim, nereli, kaç yaşında?
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

TIMETURK / GENEL / Mika Raun cinsiyet mi değiştirdi? Mika Raun son hali nasıl? Mika Raun kimdir?

Mika Raun cinsiyet mi değiştirdi? Mika Raun son hali nasıl? Mika Raun kimdir?

Mika Raun cinsiyet mi değiştirdi? Mika Raun son hali nasıl? Mika Raun kimdir? Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sırda dışı olduğunu itiraf eden Mika Can Raun'un estetik yaptırdığı ve bambaşka biri olduğu öğrenildi. Mika Can Raun'un son hali ise sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.

2 Saat Önce
2022-02-21 10:13:24
Mika Raun cinsiyet mi değiştirdi? Mika Raun son hali nasıl? Mika Raun kimdir?

Mika Raun cinsiyet mi değiştirdi? Mika Raun son hali nasıl? Mika Raun kimdir? Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sırda dışı olduğunu itiraf eden Mika Can Raun'un estetik yaptırdığı ve bambaşka biri olduğu öğrenildi. Mika Can Raun'un son hali ise sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.

Sosyal medyanın en ilginç karakterlerinden biri olan Mika Raun bir dizi estetik ameliyetlar geçirdiğini duyurdu. "Aniden bu kadar hızlı bir şekilde bıçak altına yatabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Deli cesareti mi? Gayet benlik bir olay." diyerek estetik ameliyatları doğrulayan Mika Raun son halini de paylaştı. Mika Raun'un estetikli hali oldukça tartışıldı.

Mika Raun cinsiyet mi değiştirdi?

Mika Can Raun sosyal medya kullanıcılarının karşısına en az bir kere çıkmıştı. İlginç videoları ile dikkatleri çeken Mika Raun'un milyonlarca takipçisi bulunuyor. Mİka Raun dudak dolgusu, burun estetiği, çene törpülemesi, ve alın düzeltme gibi operasyonları yaptırdı. Mika Raun, yüzünde ödem oluşmaması için kombiyi kapatıp soğukta oturduğunu da sözlerine ekledi: "İlk 5 gün firavun gibiydim. Asla hareket etmiyordum. Yüzümde ödem olmaması için evde kombiyi kapatarak oturdum."

Mika Raun son hali nasıl?

Mika Can Raun'un son hali herkesi şaşırttı. Değişim sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Mika Raun'un estetikten sonraki hali...

Mika Raun son hali nasıl

Mika Can Raun kimdir?

Mika Can Raun 9 Temmuz 2021 yılında dünyaya geldi. 21 yaşında olan Mika Can Raun sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sıra dışı bir kimliğe sahip olan Mika Can Raun Büyükada'da doğdu.

Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır.

Mika Can Raun üniversite eğitimine devam ediyor. Senaryo ve şiir yazmayı sevdiğini söyleyen Mika Can Raun Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir.

Şiir tutkusu olduğunu her fırsatta dile getiren Mika Can'ın şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor.

Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti nedir?
İLİŞKİLİ HABERMika Can Raun kimdir? Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti nedir?

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş