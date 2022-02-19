Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti nedir? Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve sıkça adını duyduğumuz Mika Can Raun'un kim olduğu merak ediliyor. Mika Can Raun'un Instagram'da 500 binden fazla TikTok'ta ise 2 milyon takipçisi vardır. Pek çok Youtube kanalında da söyleşiye katılan Mika Can Raun hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte Mika Can Raun'un hayatı ve biyografisi...

Mika Can Raun'un oldukça ilginç bir hayat hikayesi var. Mika Can Raun sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip. Yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sıra dığı olan Mika Can Raun'un Instagram'da mikaraunx adını kullanıyor. Tiktok'ta ise 20 milyondan fazla takipçisi olan Mika Can Raun'un kim olduğu merak ediliyor. İşte Mika Can Raun'un hayatı ve biyografisi...

Mika Can Raun kimdir?

Mika Can Raun 9 Temmuz 2021 yılında dünyaya geldi. 21 yaşında olan Mika Can Raun sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sıra dışı bir kimliğe sahip olan Mika Can Raun Büyükada'da doğdu.

Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır.

Mika Can Raun üniversite eğitimine devam ediyor. Senaryo ve şiir yazmayı sevdiğini söyleyen Mika Can Raun Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir.

Şiir tutkusu olduğunu her fırsatta dile getiren Mika Can'ın şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor.

Mika Can Raun cinsiyeti nedir?

Mika Can Raun giyimi ve yaşam tarzı ile oldukça sıra dışı bir kişiliğe sahip. Böyle olunca da takipçileri Mika Can'ın cinsiyetinin ne olduğunu merak ediyor. Mika Raun erkektir.

Mika Can Raun mesleği ne?

Mika Can Raun sosyal medya aracılığı ile geçimini sağlıyor. Milyonlarca takipçisi bulunan Mika Can Raun takipçi sayısını da hızla artırıyor.

Mika Can Raun son hali

Estetik operasyonlar geçirdiği anlatan Mika Can Raun, ani bir karar alarak estetik yaptırmaya karar verme süreci için, "Aniden bu kadar hızlı bir şekilde bıçak altına yatabileceğim hiç aklıma gelmedi. Deli cesareti mi? Gayet benlik bir olay" dedi.

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