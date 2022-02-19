DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Can Dündar: 'Geççek' ile zil takıp oynadık, bu daha provası
Fatih Altaylı: Orhan Gencebay'da 'Geçmiycek işte geçmiycek' eserini seslendirsin
2022 Ek ders ücreti | Kadrolu-Sözleşmeli- Yüksek lisans ek ders ücreti ne kadar? 30 Saat ek ders kaç TL?
Sakaryaspor - Ankaraspor maçını canlı izle! CANLI
Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı nasıl izlenir?
Ukrayna ordusu duyurdu: Açılan ateş sonucu bir asker öldü
Eskişehirspor - Zonguldak Kömürspor maçını canlı izle! CANLI
Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti nedir?
Canlı: Serik Belediyespor - Vanspor FK
Afyonspor - Niğde Anadolu FK maçını canlı izle! Canlı
Gümüşhanespor - Ağrı 1970 Spor maçını canlı izle! Canlı
Sivas Belediyespor - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI
Gazeteci Aysever: Özilhan hakkında neden suskunlar, söylesinler
Yumurta fiyatları ucuzlayacak mı? Yumurta zamları geri alınacak mı?
Büşra Dede de “Geççek” polemiğine dahil oldu

TIMETURK / GENEL / Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti nedir?

Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti nedir?

Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti nedir? Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve sıkça adını duyduğumuz Mika Can Raun'un kim olduğu merak ediliyor. Mika Can Raun'un Instagram'da 500 binden fazla TikTok'ta ise 2 milyon takipçisi vardır. Pek çok Youtube kanalında da söyleşiye katılan Mika Can Raun hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte Mika Can Raun'un hayatı ve biyografisi...

2 Saat Önce
2022-02-19 10:11:17
Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun nereli, kaç yaşında? Mika Can Raun cinsiyeti nedir?

Mika Can Raun'un oldukça ilginç bir hayat hikayesi var. Mika Can Raun sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip. Yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sıra dığı olan Mika Can Raun'un Instagram'da mikaraunx adını kullanıyor. Tiktok'ta ise 20 milyondan fazla takipçisi olan Mika Can Raun'un kim olduğu merak ediliyor. İşte Mika Can Raun'un hayatı ve biyografisi...

Mika Can Raun kimdir?

Mika Can Raun 9 Temmuz 2021 yılında dünyaya geldi. 21 yaşında olan Mika Can Raun sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sıra dışı bir kimliğe sahip olan Mika Can Raun Büyükada'da doğdu.

Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır.

Mika Can Raun üniversite eğitimine devam ediyor. Senaryo ve şiir yazmayı sevdiğini söyleyen Mika Can Raun Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir.

Şiir tutkusu olduğunu her fırsatta dile getiren Mika Can'ın şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor.

Mika Can Raun cinsiyeti nedir?

Mika Can Raun giyimi ve yaşam tarzı ile oldukça sıra dışı bir kişiliğe sahip. Böyle olunca da takipçileri Mika Can'ın cinsiyetinin ne olduğunu merak ediyor. Mika Raun erkektir.

Mika Can Raun mesleği ne?

Mika Can Raun sosyal medya aracılığı ile geçimini sağlıyor. Milyonlarca takipçisi bulunan Mika Can Raun takipçi sayısını da hızla artırıyor.

Mika Can Raun son hali

Estetik operasyonlar geçirdiği anlatan Mika Can Raun, ani bir karar alarak estetik yaptırmaya karar verme süreci için, "Aniden bu kadar hızlı bir şekilde bıçak altına yatabileceğim hiç aklıma gelmedi. Deli cesareti mi? Gayet benlik bir olay" dedi.

Mika Can Raun son hali

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş