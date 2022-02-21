Babacan'ın yem fiyatlarına ilişkin paylaştığı fotoğraf tartışma konusu oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın çiftçinin dert yandığı yem fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı sahilde romantik yürüyüş fotoğrafı tartışma konusu oldu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.

Benzin fiyatlarını protesto için eşiyle birlikte ata binerek poz veren Babacan, yine polemik konusu olacak fotoğraf paylaştı.

Sahilde eşiyle birlikte yürüyen bir fotoğrafını paylaşan Babacan, "yem fiyatlarını görünce biz :)" notunu düştü.

Paylaşımın altına mesajı anlamakta zorlandıklarını belirten çok sayıda yorum geldi.

Kullanıcılar, "Yem fiyatları ile kumsal arasındaki bağlantıyı birileri açıklasın derken, kimileri de "anlamayan bir tek ben miyim?" şeklinde görüş belirttiler.

Babacan destekçileri ise Babacan'ın "yem pahalanınca ata binmekten olduklarını yürümeye mecbur kaldıkları'" mesajı verdiğini yazdı.

Sosyal medya kullanıcılarının Ali Babacan'a tepki gösterdikleri paylaşımlardan bazıları:

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