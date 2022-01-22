Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başaran Squid Game dizisinin 2. sezonuna ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Dizinin ilk sezonu dünya genelinde çılgınlığa neden olmuş ve ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği merakla bekleniyordu. Dizi hayranlarını sevindirecek açıklama Netflix CEO’su Ted Sarandos'tan geldi. Yapılan açıklamada Squid Game'in bir sezon daha devam edeceği duyuruldu. Bu açıklamadan sonra dizi hayranları Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? sorusunu sormaya başladı.

Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in son yıllarda çıkardığı en ilginç dizilerden biri olan Squid Game kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenerek platformun en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başardı. Dizide büyük ödülü kazanmak için oyunlara katılan 456 kişilik ekipten geriye sadece bir kişi canlı kalıyordu. Hayatta kalma dizisi olan Squid Game ile ilgili yeni detaylar gelmeye başladı. İşte Squid Game 2. sezona dair detaylar...

Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?

2021 yılında yayınlanmaya başlanan Squid Game Netflix platformunun en çok izlenen dizilerinden biri olmuştu. Güney Kore yapımı olan dizi konusu ve oyunculuk performansları ile adından oldukça fazla söz ettirmeyi başardı. Dizinin yeni sezonuna dair ise yeni gelişmeler yaşandı. Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? sorusunu sıkça soran dizi hayranlarına Netflix CEO'su Ted Sarandos'tan yanıt geldi. Sarandos, dizinin ikinci sezonunun geleceğini duyurdu. Ancak dizinin ne zaman yayına gireceği ise henüz bilinmiyor. Dizinin en iyi ihtimalle 2023 yılında yayına girmesi muhtemel görünüyor.

Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak?

Squid Game yeni sezon için onayı aldı ve senaryonun hazırlanması için çalışmalara başlandı. Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin bir sezon daha devam edebileceğini söylemişti. Netflix'ten gelen son açıklama ise bunu doğrular nitelikte oldu. Dizinin yayıncısı Netflix Squid Game'in devam edeceğini duyurdu. Sarandos açıklamasında “‘Squid Game' evreni daha yeni başladı” dedi.

Dizi henüz planlama aşamasında

Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.

Squid Game konusu nedir?

Kalamar Oyunu, Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen bir Güney Koreli hayatta kalma drama televizyon dizisidir.

Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, 45,6 milyar ₩ (ABD) değerinde gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atmaya davet edilen 456 kişilik bir grubun hikayesini anlatıyor. Dizi Netflix tarafından 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı.

Squid Game oyuncuları kimler?

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun.

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır

Park Hae-soo - Cho Sang-woo

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Oh Yeong-su Oh Il-nam olarak

Dışarıda ölmeyi beklemektense oyun oynamayı tercih eden beyin tümörü olan yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

Hayatta kalan aile üyelerini ülkeden bulup geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak için oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae Jang Deok-su

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi, Abdul Ali

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın. .