DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İBB Başkanı İmamoğlu şampiyon güreşçileri ağırladı
Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir?
Bir yaptırım da İtalya’dan: 30 Rus diplomat sınır dışı edilecek
Atletizm Federasyonu'ndan ''Nagihan Karadere'' açıklaması
Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' sergisi ziyarete açıldı
Nisa bebekten acı haber!
Canan Karatay kimdir kaç yaşında? Canan Karatay hayatı ve kitapları nelerdir?
Bursa iftar çadırı nerede? 2022 Bursa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl iftar çadırı nerede kuruldu?
Salmonella nedir ve belirtileri nelerdir?
Netflix ücretlerine zam mı yapıldı? Netflix zam ne kadar? Netflix üyelik ücretleri ne kadar?
Von der Leyen ve Joseph Borrell Kiev’e gidiyor
Seda Demir kimdir? Oyuncu Seda Demir kaç yaşında?
Beşiktaş Trabzonspor maçı tekrar mı edilecek? Beşiktaş Trabzonspor maçı yeniden mi oynanacak? Beşiktaş neden TFF'ye başvurdu?
Sıcak gelişme! Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı
Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

BURSA

19:38

05:08
19:38
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:23

04:53
19:23
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:06

04:37
19:06
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:49

04:20
18:49
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:38

04:15
18:38
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

ANKARA

19:23

04:53
SAHUR
19:23
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Uysallar 2. sezon ne zaman çıkacak? Uysallar 2. sezon başlayacak mı?

Uysallar 2. sezon ne zaman çıkacak? Uysallar 2. sezon başlayacak mı?

Uysallar 2. sezon ne zaman çıkacak? Uysallar 2. sezon başlayacak mı? Netflix'in orijinal Türk dizilerinden olan 'Uysallar' 31 Mart'ta tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de gösterime girdi. Modern dünyanın insanlara dayattıkları üzerine kurulu olan dizi bir kaç günde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Onur Saylak'ın yönettiği Uysallar dizisinin birinci sezonu 8 bölümden oluştu. İlk sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları ikinci sezonun ne zaman başlayacağını şimdiden araştırmaya başladı. Peki Uysallar 2. sezon olacak mı?

2 Saat Önce
2022-04-05 12:02:43
Uysallar 2. sezon ne zaman çıkacak? Uysallar 2. sezon başlayacak mı?

Uysallar 2. sezon ne zaman çıkacak? Uysallar 2. sezon başlayacak mı? Netflix'in orijinal Türk dizilerinden olan "Uysallar" 31 Mart'ta tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de gösterime girdi. Modern dünyanın insanlara dayattıkları üzerine kurulu olan dizi bir kaç günde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Onur Saylak'ın yönettiği Uysallar dizisinin birinci sezonu 8 bölümden oluştu. İlk sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları ikinci sezonun ne zaman başlayacağını şimdiden araştırmaya başladı.

Netflix Türk yapımı dizi ve filmlere son aylarda oldukça fazla önem veriyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye abone sayısını açıklayan Netflix'in yeni projesi Uysallar 31 Mart'ta izleyicisiyle buluştu. Dizi kısa sürede pek çok kişi tarafından izlendi. 8 bölümden oluşan dizinin yeni bölümleri şimdiden merakla bekleniyor. Peki Uysallar 2. sezon olacak mı?

Uysallar 2. sezon ne zaman çıkacak?

Uysallar alı Türk komedi-drama dizisi Netflix'te gösterime girdi. Kısa süre içinde pke çok kişi tarafından ilgiyle izlenen dizinin oldukça sırdaşı bir hikayesi var. 8 bölümden oluşan Uysallar dizisi Uysal ailesinin başından geçen modern dünya baskıları ve bastırılmış duygular nedeniyle yaşanan sorunlar anlatılıyor. Dizinin 2. sezonu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ancak dizinin 2. sezon çıkış tarihine dair hem yapımcılardan hem de Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi.

Uysallar 2. sezon başlayacak mı?

Netflix'in orijinal Türk dizisi Uysallar'ın yeni sezonun çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Dizinin 1 sezonluk olabileceği de iddialar arasında. Konuya ilişkin yapımcılardan ve oyunulardan ilerleyen günlerde açıklama gelecektir.

Uysallar konusu nedir?

"Uysallar" adlı dizinin ana karakterlerini Uysal ailesinin fertleri oluşturuyor. Pskikolojik-dram-komedi tarzında olan dizide Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözüküyor ancak durum hiç de göründüğü gibi değildir. İyi bir iş, iyi bir gelir ailenin temelini oluşturmaya yetmediği dizide anlatılıyor. Uysal ailesinin her birinin birbirinden sakladığı sırları ve ikili hayatları vardır. Uysallar dizisi modern dünyanın insanları kafese yerleştirdiğini anlatıyor.

Uysallar oyuncuları kimler?

Dizinin başrollerinde Öner Erkan, Haluk Bilginer, Uğur Yücel ve Songül Öden yer almaktadır.

Öner Erkan - Oktay Uysal

Haluk Bilginer - Berhudar

Uğur Yücel - Olcay Uysal

Songül Öden - Nil Uysal

İbrahim Selim - Mert

Nezaket Erden - Yağmur

Serkan Altunorak - Suat Uysal .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş