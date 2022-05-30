Melek Mosso konseri saat kaçta başlayacak? Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede yapılacak? Melek Mosso konseri ne zaman hangi gün?

Melek Mosso konseri saat kaçta başlayacak? Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede yapılacak? Melek Mosso konseri ne zaman hangi gün? Son günlerin en çok konuşulan müzisyenleri arasında yer alan Melek Mosso iptal edilen konserinin ardından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte konser vererek hayranları ile buluşacak. Genç şarkıcının konserine gitmek isteyenler Melek Mosso konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağını araştırıyor.