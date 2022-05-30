Melek Mosso konseri saat kaçta başlayacak? Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede yapılacak? Melek Mosso konseri ne zaman hangi gün?
Melek Mosso konseri saat kaçta başlayacak? Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede yapılacak? Melek Mosso konseri ne zaman hangi gün? Son günlerin en çok konuşulan müzisyenleri arasında yer alan Melek Mosso iptal edilen konserinin ardından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte konser vererek hayranları ile buluşacak. Genç şarkıcının konserine gitmek isteyenler Melek Mosso konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağını araştırıyor.
2022-05-30 17:24:13
Melek Mosso konseri saat kaçta başlayacak? Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede yapılacak? Melek Mosso konseri ne zaman hangi gün? Son günlerin en çok konuşulan müzisyenleri arasında yer alan Melek Mosso iptal edilen konserinin ardından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte konser vererek hayranları ile buluşacak. Genç şarkıcının konserine gitmek isteyenler Melek Mosso konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağını araştırıyor.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı organizasyon on binlerce kişiyi ağırladı. Şarkıları ile kendine has hayran kitlesi oluşturmayı başaran Melek Mosso Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacak. Melek Mosso konserine gitmek isteyenler şimdiden gün saymaya başladı.
Melek Mosso konseri saat kaçta başlayacak?
Melek Mosso konseri 1 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. Konsere ilgi şimdiden oldukça fazla. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan Melek Mosso konseri saat 20.00'de başlayacak.
Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede yapılacak?
Şişhane Meydan Açık Sahne'de yapılacak olan konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor.
Cab Bonomo konseri ücretsiz mi?
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Melek Mosso konseri ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar Melek Mosso konserine ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinliklerine davetlidir.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde hangi sanatçılar konser verecek?
Tophane Saat Kulesi'nin de yer aldığı Saat Kulesi Meydanı'nda, birbirinden renkli Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konserleri ziyaretçileriyle buluşuyor. Kurulacak dev sahnede müzikseverlere sunulacak konser serisi, 28 Mayıs saat 20.00'da İrem Derici konseri ile başlıyor. 3 Haziran saat 20.50'da Oğuzhan Koç, 4 Haziran saat 20.50'da Gökhan Türkmen, 5 Haziran saat 20.50'da Murat Dalkılıç, 10 Haziran saat 20.50'da ise Rafet El Roman, 11 Haziran saat 20.50'da Simge Sağın ve 12 Haziran saat 20.50'da Murat Boz konserleri ile herkesi eğlenceye davet ediyor..
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