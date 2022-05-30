Sesi ve şarkılarına kattığı yorum ile tanınan Gökhan Türkmen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sevenleri ile buluşacak. Binlerce kişinin beklediği konsere sayılı günler kala genç müzisyenin hayranları Beyoğlu Gökhan Türkmen konseri ne zaman? Gökhan Türkmen konseri saat kaçta başlayacak? 4 Haziran Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Gökhan Türkmen konseri ücretsiz mi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gökhan Türkmen konserine dair detaylar...

Sesi ve şarkılarına kattığı yorum ile tanınan Gökhan Türkmen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sevenleri ile buluşacak. Binlerce kişinin beklediği konsere sayılı günler kala genç müzisyenin hayranları Beyoğlu Gökhan Türkmen konseri ne zaman? Gökhan Türkmen konseri saat kaçta başlayacak? 4 Haziran Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Gökhan Türkmen konseri ücretsiz mi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gökhan Türkmen konserine dair detaylar...

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden ünlü isimler sahne alarak sevenleri ile buluşuyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü sanatçı Gökhan Türkmen de konser verecek. Gökhan Türkmen'in konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağı şimdiden şarkıcının hayranları tarafından internette araştırılmaya başlandı bile. Gökhan Türkmen şarkıları ile 4 Haziran Cumartesi günü hayranları ile buluşacak.

Beyoğlu, Gökhan Türkmen konseri ne zaman?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden ünlü isimler halka konser verecek. Gökhan Türkmen de şarkıları ile 4 Haziran Cumartesi günü hayarnlarına olağanüstü bir gün yaşatacak.

Gökhan Türkmen konseri saat kaçta başlayacak?

Gökhan Türkmen konseri saat 20.00'de start alacak. Eşsiz müzik organizasyonum Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda olacak.

Gökhan Türkmen konseri ücretsiz mi?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gökhan Türkmen konseri ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar Gökhan Türkmen konserine ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinliklerine davetlidir.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde hangi şarkıcıların konserleri var?

Tarihi 1848'e ulaşan Tophane Saat Kulesi'nin merkezinde yer aldığı Saat Kulesi Meydanı'nda yarın İrem Derici, 3 Haziran'da Oğuzhan Koç, 4 Haziran'da Gökhan Türkmen, 5 Haziran'da Murat Dalkılıç, 10 Haziran'da Rafet El Roman, 11 Haziran'da Simge Sağın, 12 Haziran'da ise Murat Boz sahne alacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 12 Haziran'a kadar 4 bin 953 sanatçıyı 1500'ü aşkın etkinlikte İstanbullularla buluşturacak.

Festival kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak.

Festivalde konserlerden sergilere, çocuk atölyelerinden söyleşilere, tiyatro ve opera temsillerinden film gösterimlerine ve açık hava konserlerine kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılış konserini, Rebetiko müziğinin dünyadaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen Yunan sanatçı Glykeria AKM'de verdi.