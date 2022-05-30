Can Bonomo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beyoğlu, Can Bonomo konseri ücretsiz mi? 31 Mayıs Can Bonomo konseri nerede yapılacak? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü isimler konser vererek hayranları ile buluşacak. Genç şarkıcı Can Bonoma da festival kapsamında şarkıları ile sevenlerini coşturacak. Can Bonomo konserine gitmek isteyenler konserin nerede, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. 31 Mayıs Salı günü yapılacak Can Bonomo konserine dair detaylar haberimizde...

Can Bonomo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beyoğlu, Can Bonomo konseri ücretsiz mi? 31 Mayıs Can Bonomo konseri nerede yapılacak? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü isimler konser vererek hayranları ile buluşacak. Genç şarkıcı Can Bonoma da festival kapsamında şarkıları ile sevenlerini coşturacak. Can Bonomo konserine gitmek isteyenler konserin nerede, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. 31 Mayıs Salı günü yapılacak Can Bonomo konserine dair detaylar haberimizde...

Tarzı ve sesi ile sevinlerinin kalbine taht kuran Can Bonomo Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde hayranları ile buluşacak. Genç şarkıcının şarkılarını sahnede canlı dinlemek isteyenler konserin nerede, saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı organizasyon on binlerce kişi ağırladı.

Can Bonomo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Can Bonomo şarkıları ile 31 Mayıs Salı günü hayranları ile buluşacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan konser saat 20.00'de başlayacak.

31 Mayıs Can Bonomo konseri nerede yapılacak?

Can Bonomo konseri AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde yapılacak. Konser saat 20.00'de başlayacak.

Cab Bonomo konseri ücretsiz mi?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Can Bonomo konseri ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar Can Bonomo konserine ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinliklerine davetlidir.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde hangi sanatçılar konser verecek?

Tophane Saat Kulesi'nin de yer aldığı Saat Kulesi Meydanı'nda, birbirinden renkli Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konserleri ziyaretçileriyle buluşuyor. Kurulacak dev sahnede müzikseverlere sunulacak konser serisi, 28 Mayıs saat 20.00'da İrem Derici konseri ile başlıyor. 3 Haziran saat 20.50'da Oğuzhan Koç, 4 Haziran saat 20.50'da Gökhan Türkmen, 5 Haziran saat 20.50'da Murat Dalkılıç, 10 Haziran saat 20.50'da ise Rafet El Roman, 11 Haziran saat 20.50'da Simge Sağın ve 12 Haziran saat 20.50'da Murat Boz konserleri ile herkesi eğlenceye davet ediyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 12 Haziran'a kadar 4 bin 953 sanatçıyı 1500'ü aşkın etkinlikte İstanbullularla buluşturacak.

Festival kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak.

Festivalde konserlerden sergilere, çocuk atölyelerinden söyleşilere, tiyatro ve opera temsillerinden film gösterimlerine ve açık hava konserlerine kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılış konserini, Rebetiko müziğinin dünyadaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen Yunan sanatçı Glykeria AKM'de verdi.