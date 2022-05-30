Beyoğlu, Oğuzhan Koç konseri ne zaman? Oğuzhan Koç konseri saat kaçta, nerede? 3 Haziran Oğuzhan Koç konseri ücretli mi, ücretsiz mi? İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden ünlü sanatçılar konserler vererek hayranları ile buluşuyor. Sevilen şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un konseri de merakla bekleniyor. Şarkıları ile binlerce kişiyle buluşmaya hazırlanan Oğuzhan Koç'un konserinin ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacağı müzik severler tarafından merak ediliyor. İşte Beyoğlu, Oğuzhan Koç konseri hakkında detaylar...

Beyoğlu, Oğuzhan Koç konseri ne zaman? Oğuzhan Koç konseri saat kaçta, nerede? 3 Haziran Oğuzhan Koç konseri ücretli mi, ücretsiz mi? İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden ünlü sanatçılar konserler vererek hayranları ile buluşuyor. Sevilen şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un konseri de merakla bekleniyor. Şarkıları ile binlerce kişiyle buluşmaya hazırlanan Oğuzhan Koç'un konserinin ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacağı müzik severler tarafından merak ediliyor. İşte Beyoğlu, Oğuzhan Koç konseri hakkında detaylar...

28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden ünlü isimler sahne alıyor. Festivalin en dikkat çekici isimlerinden olan Oğuzhan Koç'un konseri ise şimdiden binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Şarkıları ve oyunculuğu ile kemikleşmiş bir hayran kitlesine sahip olan Oğuzhan Koç 3 Haziran'da sevenleri ile buluşacak.

Beyoğlu, Oğuzhan Koç konseri ne zaman?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden ünlü isimler halka konser verecek. Oğuzhan Koç da sevenleri ile 3 Haziran 2022'de buluşacak.

Oğuzhan Koç konseri saat kaçta, nerede?

Oğuzhan Koç konseri saat 20.00'de başlayacak. Dev konser Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda yapılacak.

3 Haziran Beyoğlu Oğuzhan Koç konseri ücretli mi, ücretsiz mi?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Oğuzhan Koç konseri ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar Oğuzhan Koç konserine ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinliklerine davetlidir.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde hangi şarkıcıların konserleri var?

Tarihi 1848'e ulaşan Tophane Saat Kulesi'nin merkezinde yer aldığı Saat Kulesi Meydanı'nda yarın İrem Derici, 3 Haziran'da Oğuzhan Koç, 4 Haziran'da Gökhan Türkmen, 5 Haziran'da Murat Dalkılıç, 10 Haziran'da Rafet El Roman, 11 Haziran'da Simge Sağın, 12 Haziran'da ise Murat Boz sahne alacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 12 Haziran'a kadar 4 bin 953 sanatçıyı 1500'ü aşkın etkinlikte İstanbullularla buluşturacak.

Festival kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak.

Festivalde konserlerden sergilere, çocuk atölyelerinden söyleşilere, tiyatro ve opera temsillerinden film gösterimlerine ve açık hava konserlerine kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılış konserini, Rebetiko müziğinin dünyadaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen Yunan sanatçı Glykeria AKM'de verdi. .