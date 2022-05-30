Özgün konseri saat kaçta başlayacak? İBB Özgün Konseri ne zaman, nerede yapılacak? 31 Mayıs Salı Özgün konseri ücretli mi, ücretsiz mi? Yaz aylarının gelmesiyle İstanbul'da çeşitli konser etkinlikleri de başladı. Yerel yönetimler ve festivaller kapsamında yapılan konserlerin biri de 31 Mayıs Salı günü yapılacak. Şarkıları ve yorumları ile geniş hayran kitlesine sahip olan genç şarkıcı Özgün 31 Mayıs'ta hayranları ile buluşacak. Bu konsere katılmak isteyen müzik severler Özgün konserinin saat kaçta ve ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Özgün konseri saat kaçta başlayacak? İBB Özgün Konseri ne zaman, nerede yapılacak? 31 Mayıs Salı Özgün konseri ücretli mi, ücretsiz mi? Yaz aylarının gelmesiyle İstanbul'da çeşitli konser etkinlikleri de başladı. Yerel yönetimler ve festivaller kapsamında yapılan konserlerin biri de 31 Mayıs Salı günü yapılacak. Şarkıları ve yorumları ile geniş hayran kitlesine sahip olan genç şarkıcı Özgün 31 Mayıs'ta hayranları ile buluşacak. Bu konsere katılmak isteyen müzik severler Özgün konserinin saat kaçta ve ne zaman başlayacağını merak ediyor.

İstanbul'da yaz aylarına girilirken çeşitli konserlere ev sahipliğ yapmaya başladı. Sanat etkinlikleri ve festivaller kapsamında yapılan konserlerde birbirinden ünlü sanatçılar ve müzisyenler sahne alıyor. Son olarak Özgün konserine binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Özgün konseri saat kaçta başlayacak?

İBB etkinlikleri kapsamında yapılan Özgün konseri 31 Mayıs Salı günü yapılacak. Konser saat 20.00'de başlayacak

Özgün Konseri ne zaman, nerede yapılacak?

Özgün konseri 31 Mayıs salı günü yapılacak. Konsere binlerce kişinin katılım göstermesi bekleniyor. Konser İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapılacak.

31 Mayıs Salı Özgün konseri ücretli mi, ücretsiz mi?

ÖZgün konserine tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilir. Konser için rezervasyon, bilet uygulaması yoktur. Kültür merkezlerimizde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uygun olarak COVID-19 için tüm önlemler alınmıştır. Girişte HES ve PCR istenmemektedir.