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Mehtap Yılmaz'ın Bergen şarkısı klibini neden yasakladılar? Mehtap Yılmaz Bergen şarkısı olayı nedir?
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TIMETURK / GENEL / Mehtap Yılmaz'ın Bergen şarkısı klibini neden yasakladılar? Mehtap Yılmaz Bergen şarkısı olayı nedir?

Mehtap Yılmaz'ın Bergen şarkısı klibini neden yasakladılar? Mehtap Yılmaz Bergen şarkısı olayı nedir?

Mehtap Yılmaz'ın Bergen şarkısı klibini neden yasakladılar? Mehtap Yılmaz'ın son çıkaracağı klipte Bergen'in bir şarkısını okuyacağını ama şarkının kibinin yasaklandığını anlattı. Peki ama Bergen şarkıları neden yasaklandı? İşte merak edilen Bergen şarkısının hikayesi Mehtap Yılmaz tarafından canlı yayında anlatıldı.

47 Dakika Önce
2022-03-02 11:52:34
Mehtap Yılmaz'ın Bergen şarkısı klibini neden yasakladılar? Mehtap Yılmaz Bergen şarkısı olayı nedir?

Mehtap Yılmaz'ın son çıkaracağı klipte Bergen'in bir şarkısını okuyacağını ama şarkının kibinin yasaklandığını anlattı. Peki ama Bergen şarkıları neden yasaklandı? İşte merak edilen Bergen şarkısının hikayesi Mehtap Yılmaz tarafından canlı yayında anlatıldı.

Mehtap Yılmaz'ın Bergen şarkısı klibini neden yasakladılar?

Mehtap Yılmaz Bergen şarkısı olayı nedir? Sosyal medya gündeminde yerini alan Mehap Yılmaz'ın Bergen şarkısı yasağı merak konusu oldu. Peki ama Mehtap Yılmaz neden Bergen şarkısı okuyamıyor?

2. Sayfa programında konuk olduğu yayında Mehtap Yılmaz, "Müzik kariyerimle ilgili planlarım vardı. Düetlerim de var. Bunların hepsini allak bullak ettiler. Demek ki çok korkmuşlar. Ben yalnız değilim, arkamda sevenlerim var. Allah her şeyi görüyor. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Canlı sahnemde söyleyebilirim ama klibi çıkartamam. İnsanlar ego ve korkular var. Sevenlerim rahat olsun. Yarışmadan beri hayat mücadelesi içindeyim. Gözümden akan her damla yaşı Allah sorsun. Bu sektöre girdiğimden beri bana her zaman bir engel geliyor. Bu kadar korkmayın. Sizin filminden sonra ben çıkartacağım. Yasağı kimin koyduğunu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum" dedi. .

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