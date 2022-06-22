MEB 2022 İl içi isteğe bağlı yer değiştirme (tayin) başvurusu ne zaman? İl içi, İller arası, Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretli öğretmen yer değiştirme ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de yaz tatiline girdi. Öğretmenler bazen çeşitli nedenlerden dolayı yıl sonunda yer değiştirme talebinde bulunabiliyor. Peki mazeretli ve mazeretsiz il içi, il dışı öğretmen yer değiştirme (tayin) başvurusu ne zaman yapılacak?

MEB 2022 İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? İl içi, İller arası, Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretli öğretmen yer değiştirme ne zaman yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de yaz tatiline girdi. Öğretmenler bazen çeşitli nedenlerden dolayı yıl sonunda yer değiştirme talebinde bulunabiliyor. Peki mazeretli ve mazeretsiz il içi öğretmen yer değiştirme başvurusu ne zaman yapılacak?

MEB bünyesinde görevli 1 milyondan fazla öğretmen yıl sonunda il içi ve il dışı atama başvurusunda bulunabiliyor. Aile birliği, can güvenliği gibi nedenlerle il dışı tayin başvurusu yapabiliyorlar. Aynı şekilde il içi yer değiştirme başvurusunda da bulunabiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğetim döneminin sonunda 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimini duyurdu.

MEB 2022 İl içi isteğe bağlı yer değiştirme (tayin) başvurusu ne zaman?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

2022 il dışı öğretmen tayini ne zaman?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Eşi memur olmayan eş durumundan tayin isteyebilir mi?

Aile birliğinin sürdürülebilmesi için memurlarda eş durumundan tayin hakkı söz konusudur. Ancak eş durumundan tayin hakkı bilinenin aksine yalnızca memur çiftlere tanınan bir hak değildir. Eşi memur olmayan memur da eş durumundan tayin isteyebilir. Eş durumundan tayin bir devlet memurunun eşinin bulunduğu yere tayin istemesi durumudur. Eş durumundan tayin için kurumların her birinin kendi yönetmeliği bulunuyor.