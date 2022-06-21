Öğretmen Temmuz maaş farkı ne kadar? Öğretmen 14 günlük maaş farkı kaç TL? Temmuz maaş farkı ne zaman yatar? Milyonlarca memur gibi bir milyona yakın öğretmen de 2022'nin Temmuz ayında maaşlarını zamlı alacak. Temmuz ayında alınan zam nedeniyle öğretmenlerin maaşlarında 14-15 günlük maaş zam farkı oluşuyor. Maaş farkının Temmuz 2022'de ne kadar olduğunu pek öğretmen tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki öğretmen Temmuz maaş farkı ne zaman yatar?

Öğretmen Temmuz maaş farkı ne kadar? Öğretmen 14 günlük maaş farkı kaç TL? Temmuz maaş farkı ne zaman yatar? soruları şu sıralar öğetmenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Öğretmenler çalıştıkları ayın maaşını önceden alırlar. Öğetmen maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatar. Öğretmenlere Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamların ardından öğretmenlerin maaşında zam farkı oluşuyor. 14-15 günlük zam farkları öğretmenlerin hesabına daha sonra yatıyor. Maaş farklarının 2022 Temmuz'da ne kadar olacağını pek çok memur gibi öğretmenler tarafından da araştırılmaya başlandı.

Öğretmen Temmuz maaş farkı ne kadar?

Öğretmen maaş farkları öncelikle öğretmenlerin, kademe ve derecelerine göre farklılık gösteriyor. Öğretmen maaş farkı her öğretmen için aynı değildi. Ortalama olarak öğretmen maaş farklarının 2022 yılı Temmuz ayı için 800-900 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Öğretmen 14 günlük maaş farkı kaç TL?

Ocak ayında yapılan zamların ardından öğretmenlerin maaş farkları yaklaşık olarak bir ay sonra hesaplarına geçmişti. 2022 Ocak zammında yüzde 2.5'luk zam farkları hem de 14 günlük zam farkı hesaplara 900-1.500 lira arasında değişen oranlarda yatmıştı.

Temmuz maaş farkı ne zaman yatar?

Öğretmen maaş farklarının Temmuz ayının sonlarına doğru yada Ağustos ayının başlarında öğretmenlerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Maaş zammından kaynaklı 14 günlük fark ödemesinin miktarı, ilgili memurun emekli sandığına tabi bir göreve giriş tarihine göre farklı şekillerde hesaplanmaktadır.

2022 öğretmen maaşı (Kademe ve dereceye göre)

2022 yılında 4.943 TL maaş alan stajyer öğretmen (9-1 derece) maaşı 2022 Ocak ayında 6.334 lira olacak. İşte 2022 kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları;

1/4 25 yıl+ 8021TL alacaklar

1/4 25 yıl 8019 TL alacaklar

1/3 24 yıl 6.157 TL alacaklar

1/2 23 yıl 7989 TL alacaklar

1/1 22 yıl 7979TL alacaklar

2/3 21 yıl 7870TL alacaklar

2/2 20 yıl 7860 TL alacaklar

2/1 19 yıl 7857 TL alacaklar

2/3 21 yıl 7824TL alacaklar

2/2 20 yıl 7814 TL alacaklar

2/1 19 yıl 7802TL alacaklar

3/3 19 yıl 7662 TL alacaklar

3/2 18 yıl 7642 TL alacaklar

3/1 17 yıl 7622 TL alacaklar

4/3 16 yıl 7618 TL alacaklar

4/2 16 7532 TL alacaklar

4/1 15 yıl 7473 TL alacaklar

5/3 14 yıl 7202 TL alacaklar

5/2 13 yıl 7195 TL alacaklar

5/1 12 yıl 7190 TL alacaklar

6/3 11 yıl 7184 TL alacaklar

6/2 10 yıl 7180TL alacaklar

6/1 9 yıl 7171 TL alacaklar

7/3 8 yıl 7101 TL alacaklar

7/2 7 yıl 7097 TL alacaklar

7/1 6 yıl 7092 TL alacaklar

8/3 5 yıl 7086TL alacaklar

8/2 4 yıl 7080TL alacaklar

8/1 3 yıl 7073 TL alacaklar