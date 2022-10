MasterChef Ebru kimdir? Ebru kaçıncı oldu? Ebru nerede, hangi restoranda çalışıyor? Ebru Has hangi sene (yıl) MasterChef'te yarıştı? soruları zaman zaman MasterChef izleyicileri tarafından soruluyor. Yeteneği ve yemek yapmaya olan tutkusu ile yarışmada adından sıkça söz ettiren Ebru 2020-2021 sezonunda yarışmıştı. İşte MasterChef Ebru'nun hayatı ve biyografisi...

MasterChef Ebru kimdir? Ebru kaçıncı oldu? Ebru nerede, hangi restoranda çalışıyor? Ebru Has hangi sene (yıl) MasterChef'te yarıştı? soruları zaman zaman MasterChef izleyicileri tarafından soruluyor. Yeteneği ve yemek yapmaya olan tutkusu ile yarışmada adından sıkça söz ettiren Ebru 2020-2021 sezonunda yarışmıştı.

MasterChef yarışmacılarının yaşantıları yarışmanın üzerinden yıllar geçse de izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Ebu Has da son zamanlarda merak edilen yarışamcılar arasında yer alıyor. Ebru MasterChef yarışmasının ardından yenilediği imajı ile gündem olmuştu. İşte MasterChef Ebru hakkında detaylar...

MasterChef Ebru kaçıncı oldu?

MasterChef Ebru 4. sezon (2020-2021) yarışmacılarından. Ebru Serhat Doğramac veı Barbaros Yoloğlu'nun finalde yarıştığı dönemde yarışmayı 7. olarak tamamladı.

Ebru nerede, hangi restoranda çalışıyor?

Ebru Chef ve Pilates Eğitmenliği yapmaktadır. Ebru'nun şu anda aktif olarak işlettiği restoran bulunmuyor.

MasterChef Ebru kimdir?

Ebru Has MasterChef'in akıllarda kalan yarışamcılarından biri.

Ebru 28 yaşındadır. Aslen Düzce Akçakocalı olan Ebru ilkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yaptı.

Eczacıbaşı'nda voleybola başladı ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü'nde ter döktü.

Doğa Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Teknolojisi'ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel'de staj yaptı.

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel'de çalışan Ebru Has, Emirgan'da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etti.

Bu sırada yeni bir karar alarak Malta'ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Has, Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev aldı.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yapan Ebru Has, MasterChef 2020'nin ana kadrosunda adından söz ettiren isimlerin arasında yer aldı.

MasterChef Ebru Instagram hesabı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru'nın Instagram hesabından 129 bin takipçisi bulunuyor. Ebru Instagramda "ebruhasofficial" adresini kullanıyor. Ebru Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar alıyor.