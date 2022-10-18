Uğur Kardaş kimdir? Uğur Kardaş'ın restoranı nerede? Uğur Kardaş ne zaman hangi yıl şampiyon oldu, nerede çalışıyor? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan MasterChef'te adını şampiyonluk önlüğüne yazdıran Uğur Kardaş'ın kim olduğu zaman zaman izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef'e de konuk olan Uğur Kardaş'ın restoranının nerede olduğu ve nerede çalıştığı da merak edilen konular arasında.

MasterChef'e katılarak Türkiye'nin en genç MasterChef şampiyonu unvanına sahip olan Uğur Kardaş uzun aradan sonra yeniden ekranlara çıktı. MasterChef'in son bölümünde yarışmacıların yaptığı tabakları tadan Uğur Kardaş en lezzetli tabaklara puanını verecek.

Uğur Kardaş kimdir?

Uğur Kardaş MasterChef Türkiye şampiyonu olmuştur. Finalde Kerem Giritlioğlu ile mücadele eden Uğur Kardaş yarışmayı şampiyon tamamladı.

1996 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Uğur Kardaş eğitimini Çanakkele'de tamamladı. ARdından üniversite eğitimi için Akdeniz Üniversitesi'ne giden Uğur Kardaş hayatında dönüm noktasını MasterChef'e katılmak olduğunu ifade etmişti. MasterChef şampiyonluğunun ardından pek çok yerde çalışmaya başlayan Uğur Kardaş bir zamanlar memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulundu.

Restorancılık deneyimine başka alanlarda devam ettiren Uğur Kardaş Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.

Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

Uğur Kardaş'ın restoranı nerede?

Uğur Kardaş'ın şu anda aktif halde bir restoran işletmesi bulunmuyor. Uğur Kardaş gıda ve restorancılık üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restorant danışmanlığı yapmıştır. Şu anda Menü danışmanlığı, Strateji planlama, Maliyet hesaplama gibi bir çok alanda görev yapıyor. Uğur Kardaş 2018 de Masterchef Türkiye Şampiyonu olduktan sonra restonrat danışmanlığı, restorant işletmeciliği ve aşçılık yaparak kariyerine devam ediyor.

Uğur Kardaş ne zaman hangi yıl şampiyon oldu?

Uğur Kardaş 2018 Masterchef finalini kazanarak şampiyon olmuştur. Uğur Kardaş finalde Kerem Giritlioğlu ile karşışaşmıştı.

MasterChef şampiyonları kimler?

1. sezon (2011) (Show TV) Muzaffer Şenduran

2. sezon (2018) (TV8) Uğur Kardaş

3. sezon (2019) (TV8) Cemre Uyanık

4. sezon (2020-2021) (TV8) Serhat Doğramac

5. sezon (2021-2022) (TV8) Eren Kaşıkçı

6. sezon (2022-2023) (TV8) ?