MasterChef Alican kimdir? Alican kaçıncı oldu? Alican nerede çalışıyor? Restoranı nerede? Hangi sene yarıştı? MasterChef 2019 yarışmacılarından olan Ali Can zaman zaman ekranlara çıkarak yüzünü hatırlatıyor. Son olarak TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasına yeniden katılan Alican yarışmacıların tabaklarını tadarak onlara puan verecek. Alican'ın kim olduğu, yarışmada kaçıncı olduğu ve nerede çalıştığı da merak edilen konular arasında. İşte MasterChef Alican'ın hayatı...

MasterChef yarışması ile adını duyuran Alican Sabunsoy yeteneği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Alican Sabunsoy'un kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında.

Alican kaçıncı oldu?

2019 yılında yapılan MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyon Cemre oldu. Cemre finalde Alican ile yarıştı. Alican Sabunsoy 2018 senesinde finalde 2. oldu.

Alican nerede çalışıyor? Restoranı nerede?

Alican şeflik görevine devam edityor ancak restoran işletmeciliği yapmıyor. Workshop veren Alican aşçı ve şef olmak isteyenlere cesaret veriyor.

MasterChef Alican kimdir?

Alican Sabunsoy MasterChef'in 2019 ekibinde yer aldı. Alican fianlde Cemre ile karşılaştı ve Cemre'nin ardından yarışmayı 2. bitirdi.

Alican 5 Ocak 1991 yılında dünyaya geldi. Alican aslen Adanalıdır.

İlk-orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan Alican ardından da Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazandı.

Mutfağa ilgisi, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başlayan Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını belirtiyor. Böylece eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini ekliyor.

Farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a yerleşti.