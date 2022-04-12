DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bayern Münih - Villarreal maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kiev beni istemedi
Real Madrid - Chelsea maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE
Putin: Yine hepimiz çıkmaza girdik
Erdoğan: Fiyatlardaki balon sönecek
Borsa rekor tazeledi
2B arazi satış başvuruları uzatıldı mı? 2B arazi (arsa) satış başvuru üresi ne zamana uzatıldı?
Azat İpek neden yurtdışındaki projelerde yer alıyor? Hangi alanda kariyerini sürdürecek
ANKA'ya yeni radar sistemi
Nizamı alem nedir? Nizam-ı alem davası ne demek? Nizamı alem anlamı nedir?
ABD'de benzin fiyatlarına 'etanollü' müdahale
Çikolatalı Soğuk baklava nasıl yapılır?
Kayseri iftar çadırı 2022 | Kayseri'de iftar çadırı nerede var? Kayseri iftar (Ramazan) çadırı, sokak iftarları nerelerde kuruldu?
Macronlaşmak: Adı Ukrayna diline yerleşti
Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi?

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Manisa iftar çadırı 2022 | Manisa iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçelerde var? Manisa'da iftar çadırı var mı?

Manisa iftar çadırı 2022 | Manisa iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçelerde var? Manisa'da iftar çadırı var mı?

Manisa iftar çadırı 2022 | Manisa'da iftar çadırı var mı? Manisa iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçelerde var? Koronavirüs salgını nedeniyle 2 sene aradan sonra iftar çadırları ülkenin çeşitli illerinde yeniden kurulmaya başlandı. Hayır severlerin de desteğiyle kurulan Ramazan çadırlarında binlerce ihtiyaç sahibi iftarını açıyor. Manisa'da yaşayan vatandaşlar da Manisa iftar çadırlarının nerede, hangi ilçe ve mahallede olduğunu araştırıyor. Peki Manisa'da iftar çadırı var mı?

3 Saat Önce
2022-04-12 17:58:18
Manisa iftar çadırı 2022 | Manisa iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçelerde var? Manisa'da iftar çadırı var mı?

Manisa iftar çadırı 2022 | Manisa'da iftar çadırı var mı? Manisa iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçelerde var? Koronavirüs salgını nedeniyle 2 sene aradan sonra iftar çadırları ülkenin çeşitli illerinde yeniden kurulmaya başlandı. Hayır severlerin de desteğiyle kurulan Ramazan çadırlarında binlerce ihtiyaç sahibi iftarını açıyor. Manisa'da yaşayan vatandaşlar da Manisa iftar çadırlarının nerede, hangi ilçe ve mahallede olduğunu araştırıyor. Peki Manisa'da iftar çadırı var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamaların gölgesinde geçen Ramazan ayı bu sene artan aşılama oranları ve düşen vakalar nedeniyle kısıtlamasız geçiyor. Ramazan ayının simgelerinden biri olan iftar çadırları 2022 yılınd pek çok ilimizde kuruldu. Ramazan çadırlarında binlerce ihtiyaç sahibi orucunu açtı. Manisa'da yaşayan vatandaşlar da Manisa iftar çadırının nerelerde, hangi ilçelerde kurulduğunu merak ediyor.

Manisa iftar çadırı 2022

Manisa iftar çadırlarına ilişkin en doğru bilgiyi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden öğrenilebilir. Belediye ile iletişime geçilerek iftar çadırlarının kurulup kurulmadığı ve kurulmuşsa nerede ve hangi mahallede olduğu öğrenilebilir.

Manisa'da iftar çadırı var mı?

Geçtiğimiz sene Manisa'da iftar çadırları 7 ayrı noktada vatandaşlara hizmet vermişti. 2021 yılında Manisa Belediyesi olarak sponsorlar aracılığıyla kentin yedi ayrı noktasında iftar çadırları kurulacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nursel Ustamehmetoğlu, bu bölgelerin Kırtık İtfaiye yanı, Yeni Garaj, Sultan Hamamı yanı, Kuşlubahçe, Boyahane Köprüsü, Dış Mahalle ve Barbaros Mahallesi olduğunu açıklamıştı. Öte yandan kentin 7 ayrı noktasına kurulacak olan iftar çadırlarında yaklaşık bin 500 kişiye hizmet verileceği ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin vatandaşa da kuru erzak yardımı yapılacağı kaydedildi. Erzak yardımlarının kapıya teslim edileceği ve gizli yapılmaya özen gösterileceği belirtildi.

Manisa'da top geleneği devam ediyor

Türkiye'de Ramazan ayının önemli gelenekleri arasında yer alan ve 3 asırlık geçmişe sahip olduğu belirtilen Ramazan topu geleneğini, Manisa Büyükşehir Belediyesi de sürdürüyor. Zabıta ve İtfaiye ekipleri, iftar ve sahur vakitlerinde kontrollü ses bombası patlatarak, vatandaşlara vakitleri haber veriyor ve köklü geleneği yaşatıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, iftar ve sahur vakitlerini, kontrollü bir şekilde ses bombası patlatarak, Manisalılara duyuruyor.

Kocaeli iftar çadırı 2022 | Kocaeli-İzmit iftar çadırı nerede? Kocaeli'nde iftar (Ramazan) çadırı nerede hangi ilçede kuruldu?
İLİŞKİLİ HABERKocaeli iftar çadırı 2022 | Kocaeli-İzmit iftar çadırı nerede? Kocaeli'nde iftar (Ramazan) çadırı nerede hangi ilçede kuruldu?
Mersin iftar çadırı 2022 | Mersin'de iftar çadırı nerede? Mersin (İçel) iftar çadırı nerede, hangi ilçede ve mahallede?
İLİŞKİLİ HABERMersin iftar çadırı 2022 | Mersin'de iftar çadırı nerede? Mersin (İçel) iftar çadırı nerede, hangi ilçede ve mahallede?
Diyarbakır iftar çadırı 2022 | Diyarbakır'da iftar çadırı nerede? Diyarbakır iftar (Ramazan) çadırı nerelerde var?
İLİŞKİLİ HABERDiyarbakır iftar çadırı 2022 | Diyarbakır'da iftar çadırı nerede? Diyarbakır iftar (Ramazan) çadırı nerelerde var?
Hatay iftar çadırı 2022 | Hatay'da iftar çadırı nerede var? Hatay iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi mahallede kuruldu?
İLİŞKİLİ HABERHatay iftar çadırı 2022 | Hatay'da iftar çadırı nerede var? Hatay iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi mahallede kuruldu?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş