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TIMETURK / GENEL / Hatay iftar çadırı 2022 | Hatay'da iftar çadırı nerede var? Hatay iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi mahallede kuruldu?

Hatay iftar çadırı 2022 | Hatay'da iftar çadırı nerede var? Hatay iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi mahallede kuruldu?

Hatay iftar çadırı 2022 | Hatay'da iftar çadırı nerede var? Hatay iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi mahallede kuruldu? Ramazan ayının vazgeçilmezleri ve simgeleri haline gelen iftar çadırları uzun aranın ardından yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Pek çok ilimizde kurulan iftar çadırları geçtiğimiz senelerde kovid-19 nedeniyle yasaklanmıştı. 2022'de iftar çadırları binlerce kişiye iftar yemeği veriyor. Hatay'da yaşayan vatandaşlar da Hatay'da iftar çadırı var mı? gibi sorulara yanıt arıyor.

26 Dakika Önce
2022-04-12 17:42:38
Hatay iftar çadırı 2022 | Hatay'da iftar çadırı nerede var? Hatay iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi mahallede kuruldu?

Hatay iftar çadırı 2022 | Hatay'da iftar çadırı nerede var? Hatay iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi mahallede kuruldu? Ramazan ayının vazgeçilmezleri ve simgeleri haline gelen iftar çadırları uzun aranın ardından yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Pek çok ilimizde kurulan iftar çadırları geçtiğimiz senelerde kovid-19 nedeniyle yasaklanmıştı. 2022'de iftar çadırları binlerce kişiye iftar yemeği veriyor. Hatay'da yaşayan vatandaşlar da Hatay'da iftar çadırı var mı? gibi sorulara yanıt arıyor.

Geçtiğimiz iki sene boyunca Kovid-19 salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulması yasaklanmıştı. 2022 yılına gelindiğinde belediyeler ve yerel ynetimler gibi hayır kurumları da iftar çadırı kurmaya başladı. İftar çadırlarının serbest olmasıyla binlerce kişi iftarlarını ücretsiz bir şekilde dağıtılan yemeklerle açıyor. İftar çadırlarında yer almak isteyenler bulundukları illerde iftar çadırının kurulup kurulmadığını merak ediyor.

Hatay iftar çadırı 2022

Hatay'da yaşayan vatandaşlar Hatay iftar çadırları hakkında daha fazla bilgi almak istiyor. Hatay'da iftar çadırı kurulup kurulmadığına dair net bilgiyi belediye yetkililerinden alabilirsiniz.

Hatay'da iftar çadırı nerede var?

Ayrıca bulunduğunuz ilçe beledyelerinde de iftar çadırları var mı? Nerelerde var? gibi sorulara yanıt bulunabilir.

Hatay'da Ramzan denetimleri

Hatay Büyükşehir Belediyesi, rutin olarak yaptığı gıda denetimlerini yaklaşan Ramazan ayı öncesi sıklaştırdı. HBB ekipleri, Hatay halkının taze, sağlıklı ve kaliteli ürünleri tüketmesi, aynı zamanda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba harcıyor. Gıda mühendisleri ve zabıta ekiplerinin birlikte yer aldığı denetimlerde amaç tüketiciyi korumak. Market, kasap, pastane ve imalathane gibi işletmeleri denetleyen HBB ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir duruma izin vermiyor. HBB ekipleri denetimler esnasında gördüğü eksikleri işletme sahiplerine bildirerek mevzuata uygun hareket eden iş yeri yetkililerine teşekkür etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'tan Ramazan mesajı

“Birlikteliğin, bereketin ve dayanışmanın vücut bulduğu mübarek Ramazan ayını karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Her ne kadar koronavirüs salgını sebebiyle bu sene de Kardeşlik Sofralarımızda yan yana gelemeyecek olsak bile aynı niyet ve dualarla ellerimizi semaya açacağız.

Dilerim ki bu mukaddes ayın ardından sağlıklı ve güzel günler bir an önce gelir ve yine sevdiklerimizle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşarız.

Sağlık çalışanlarımızın ve bilim insanlarının bir yıldan fazla zamandır gösterdiği gayretlerin karşılık bulmasını temenni ederek tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.

Ramazan'ın bereketi soframızdan, şehrimizden eksik olmasın.”

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