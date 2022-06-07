Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Özer 12. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma korkusu yaşayanların içine su serpti. Lisede devamsızlık kalktı mı? Devamsızlıktan kalma var mı? Lise 12. sınıf devamsızlık sınıfta kalma olmayacak mı? 2022'de devamsızlıktan sınıf tekrarı yok mu? soruları Özer'in açıklamalarından sonra pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. Peki 2021-2022 yılında lisede devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? 12. sınıf öğrencilerine devamsızlık kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Özer 12. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma korkusu yaşayanların içine su serpti. Lisede devamsızlık kalktı mı? Devamsızlıktan kalma var mı? Lise 12. sınıf devamsızlık sınıfta kalma olmayacak mı? 2022'de devamsızlıktan sınıf tekrarı yok mu? soruları Özer'in açıklamalarından sonra pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. Peki 2021-2022 yılında lisede devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? 12. sınıf öğrencilerine devamsızlık kalktı mı?

YKS sınavına hazırlanan binlerce lise öğrencisi bazen istemeden de olsa devam sınırını aştı. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bir yandan YKS stresi ile bir yandan da "acaba sınıfta kalır mıyım?" korkusu yaşıyordu. Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer'den gelen son dakika açıklaması lise 12. sınıf öğrencilerini rahatlattı. Peki lisede 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak mı?

Lisede devamsızlık kalktı mı?

Lisede halen devamsızlıkan kalma uygulaması devam ediyor. Bakan Özer'in açıklamaları 12. sınıflar için ve sadece 2022 yılını kapsıyor.

Lise 12. sınıf devamsızlık sınıfta kalma olmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sorunu ile ilgili ilk kez konuştu. Bakan Özer, 'Biz öğrencilerimiz her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. Onun için ilk kez buradan açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." ifadelerini kullandı.

2022'de devamsızlıktan sınıf tekrarı yok mu?

12. sınıf öğrencileri devam sınırını aşmış olasalar dahi 2021-2022 eğitim öğreitim yılının sonunda sınıf tekrarı yapmayacaklar.

Sınıf tekrarı koşulları 2022

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. İşte lisede sınıfı geçme koşulları;

Yıl sonu ortalama puanu 50 veya üzerinde olan öğrenciler doğtudan sınıfı geçer.

Öğrencinin ortalama puanı 50 ve üzerinde ve 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı zayıfsız geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 3 zayıfı olan öğrenciler kaldığı derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 4 veya 4 ten fazla zayıfı olan öğrenci sınıfta kalır, sınıf tekrarı yapar.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapılacak.

İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramıyla birleştirilecek.