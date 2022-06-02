Sınıf tekrarı koşulları 2022 | Lisede kaç dersten kalınca sınıfta kalınır? Lise 9. sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf ve 12. sınıfta kaç zayıfla sınıfta kalınır?

Sınıf tekrarı koşulları 2022 | Okulların kapasına sayılı günler kala son sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler Lisede nasıl sınıfta kalınır? Lisede kaç dersten kalınca sınıfta kalınır? Lise 9. sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf ve 12. sınıfta kaç zayıfla sınıfta kalınır? sorularına yanıt arıyor. Lisede sınıf tekrarı için öncelikle dönem sonu not ortalamasına bakılıyor. Peki yıl sonunda ortalaması 50'nin altında olanlar sınıfta kalır mı? İşte 2022 sınıf geçme koşulları hakkında detaylar...

Sınıf tekrarı koşulları 2022 | Okulların kapasına sayılı günler kala son sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler Lisede nasıl sınıfta kalınır? Lisede kaç dersten kalınca sınıfta kalınır? Lise 9. sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf ve 12. sınıfta kaç zayıfla sınıfta kalınır? sorularına yanıt arıyor. Lisede sınıf tekrarı için öncelikle dönem sonu not ortalamasına bakılıyor. Peki yıl sonunda ortalaması 50'nin altında olanlar sınıfta kalır mı? İşte 2022 sınıf geçme koşulları hakkında detaylar...

Milyonlarca öğrenci her eğitim öğretim yılının sonuna gelindikçe ders notlarını hesaplamaya başlıyor. Karnesinde zayıf olan ve dersleri pek de iyi olmayan öüğrenciler ise sınıf geçme ve kalma koşullarını araştırıyor. Peki karnesinde 4 zayıfı olan öğrenciler yıl sonunda sınıfta kalır mı? İşte sınıf geçme için istenen koşullar;

Sınıf tekrarı koşulları 2022

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. İşte lisede sınıfı geçme koşulları;

Yıl sonu ortalama puanu 50 veya üzerinde olan öğrenciler doğtudan sınıfı geçer.

Öğrencinin ortalama puanı 50 ve üzerinde ve 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı zayıfsız geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 3 zayıfı olan öğrenciler kaldığı derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 4 veya 4 ten fazla zayıfı olan öğrenci sınıfta kalır, sınıf tekrarı yapar.

Lisede kaç dersten kalınca sınıfta kalınır?

Lisede dönem sonu ortalaması 50'nin üzerinde ise 3 ders ve fazla zayıfı olan öğrenciler doğrudan sınıfı geçer. Ortalaması 50'nin altında olan öğrencilerin 3 zayıfı varsa derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer. Ancak yıl sonu ortalaması 50'nin altındaysa ve 3 dersten fazla yani 4 dersten fazla zayıfı olanlar sınıf tekrarı yapar.

Lise 9. sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf ve 12. sınıfta kaç zayıfla sınıfta kalınır?

Lisede karne heyecanı başlarken öğrenciler kaç zayıflarının olduğunun hesabını yapmaya başladı. Ortalaması 50'nin üzerinde olanlar direkt olarak sınıfı geçer. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu, ortalaması 50'nin altında ise ve 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca alt sınıflardan toplam sorumlu ders sayısı 6 dersten fazla ise sınıfta kalma uygulanır.