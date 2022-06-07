Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları 12. sınıf öğrencilerini rahatlattı. Özer'in açıklamalarından sonra 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak mı? Lise 12 öğrencilerine devamsızlık kalktı mı? Lise son sınıf devamsızlıktan sınıf tekrarı olacak mı? soruları öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Peki lise 12. sınıf öğrencileri devam sınırını aşarlarsa sınıf tekrarı (sınıfta kalma) var mı, yok mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları 12. sınıf öğrencilerini rahatlattı. Özer'in açıklamalarından sonra 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak mı? Lise 12 öğrencilerine devamsızlık kalktı mı? Lise son sınıf devamsızlıktan sınıf tekrarı olacak mı? soruları öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Peki lise 12. sınıf öğrencileri devam sınırını aşarlarsa sınıf tekrarı (sınıfta kalma) var mı, yok mu?

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna geldi ve karne alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Lise 12. sınıf öğrencileri de liseden mezun olacak. YKS sınavına hazırlanan öğrenciler bazen istemeden 12. sınıfta devam sınırını aşabiliyor. Devamsızlıl sınırını aşan öğrencilerin yaşadığı stres Bakan Özer'in açıklaması ile son buldu.

12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklama ile 12. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma olmayacağını belirtti.

Lise 12 öğrencilerine devamsızlık kalktı mı?

Özer açıklamasında şunları söyledi: "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın."

Devamsızlıktan sınıfta kalma şartları nedir?

Öğrencilerin 10 gün mazeretsiz ve 20 gün özürlü olmak üzere toplam 30 gün devamsızlık hakkı vardır. Öğrencilerin lisede özürlü ve özürsüz olamak üzere toplam 30 gün devamsızlık hakkı vardır. 30 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler sınıfta kalmaktadır.

Sınıf tekrarı koşulları 2022

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. İşte lisede sınıfı geçme koşulları;

Yıl sonu ortalama puanu 50 veya üzerinde olan öğrenciler doğtudan sınıfı geçer.

Öğrencinin ortalama puanı 50 ve üzerinde ve 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı zayıfsız geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 3 zayıfı olan öğrenciler kaldığı derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 4 veya 4 ten fazla zayıfı olan öğrenci sınıfta kalır, sınıf tekrarı yapar.

Sınıfta kalma (sınıf tekrarı) nedir?

Eğitim kurumlarında başarı sınırının altında kalanlar yada başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler okudukları sınıfta başarısız kabul edilirse bir sene daha aynı sınıfı okumak zorunda kalıyor.