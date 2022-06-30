LGS'de baraj var mı? LGS baraj puanı kaç? LGS'de tercih yapabilmek için kaç puan almak gerekiyor? 2022 LGS sınavına ülke genelinde 1 milyondan fazla aday katıldı. 5 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran'da MEB tarafından açıklandı. Sonuçları gören öğrenciler ve veliler tercih yapabilmek için en az kaç puan almak gerektiğini merak eder oldu. Peki 2022 LGS'de tercih için baraj puanı kaç? LGS'de baraj uygulaması var mı?

5 Haziran'da yapılan LGS sınavına 1 milyondan fazla aday katıldı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. MEB'den beklenen duyuru geldi. MEB internet sitesi üzerinden 2022 LGS sonuçlarını duyurdu. Sonuçları alan öğrenciler tercih için kolları sıvadı. Peki LGS tercihinde baraj var mı? LGS'da baraj puanı kaç? LGS'de tercih yapabilmek için en az kaç puan almak gerekiyor?

LGS'de baraj var mı?

LGS'de baraj uygylamasından ziyade yüzdelik dilimler esas alınıyor. Bir öğrencinin yüzdelik dilimi ne kadar iyiyse tercihlerde istediği liseyi kazanması o kadar kuvvetli olur.

LGS'de tercih yapabilmek için kaç puan almak gerekiyor?

LGS sınavında istenilen liseye yerleşebilmek için 450 ile 500 puan arası almak gerekiyor. Ancak yüzde 7'lik dilime kadar liselere öğrenci alımlarının da yapılabildiği biliniyor. Buna göre tercih yaparken iyi bir strateji izlemek gerekiyor.

LGS'de kaç kişi 500 puan aldı?

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

LGS'de baraj puanı kaç?

2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.

LGS puanı nasıl hesaplanır?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.