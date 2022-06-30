2022 LGS şampiyonu kim oldu? LGS'de kaç kişi 500 puan aldı? 2022 LGS birincisi kim? LGS de kaç birinci var? 1 milyondan fazla kişi 2022 yılı LGS sınavında iyi bir lisede eğitim görebilmek için ter döktü. 5 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran'da MEB tarafından ilan edildi. Öğrenciler ve aileler sınav sonuçlarını sorgularken LGS'de kimlerin şampiyon olduğu da merak edilen konular arasındaydı. 'Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu'na göre LGS'de kaç birinci çıktığı belli oldu. İşte 500 tam puan alanların sayısı...

2022 LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin önünde şimdi de tercih stresi var. İyi bir lisede eğitim göremek için yıllardır LGS'ye çalışan öğrenciler aldıkları puan ile en iyi tercihi yapmak istiyor. LGS sonuçlarına göre bu sene kaç birinci çıktığı da merak edilen bir başka konu. 2022 LGS şampiyonu kim oldu? LGS'de kaç kişi 500 puan aldı? 2022 LGS birincisi kim? LGS de kaç birinci var? soruları öğrenciler ve veliler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

2022 LGS şampiyonu kim oldu?

2022 LGS sınavında birden fazla şampiyon var. LGS şampiyonlarının isimleri ilerleyen saatlerde ilan edilecektir.

LGS'de kaç kişi 500 puan aldı?

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS de kaç birinci var?

2022 LGS sınavına giren 1 milyon 31 bin 799 öğrenciden 193'ü soruların hepsini doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve 2022 LGS şampiyonu oldular.

LGS'de kız öğrenciler daha başarılı

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

2022 LGS'de soru iptali yok

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.