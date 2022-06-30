LGS birincileri kimler? 2022 LGS'de kaç birinci var? LGS şampiyonları kimler? LGS'de kaç kişi 500 tam puan aldı? 2022 LGS sınavı tüm yurt genelinde 5 Haziran'da yapılmıştı. Sınava giren 1 milyondan fazla öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. MEB merakla beklenen LGS 2022 sınav sonuçlarını açıkladı. Ayrıca LGS sınavında kaç birinci çıktığı da belli oldu. İşte 2022 LGS sınavı şampiyon sayısı...

LGS birincileri kimler? 2022 LGS'de kaç birinci var? LGS şampiyonları kimler? LGS'de kaç kişi 500 tam puan aldı? 2022 LGS sınavı tüm yurt genelinde 5 Haziran'da yapılmıştı. Sınava giren 1 milyondan fazla öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. MEB merakla beklenen LGS 2022 sınav sonuçlarını açıkladı. Ayrıca LGS sınavında kaç birinci çıktığı da belli oldu. İşte 2022 LGS sınavı şampiyon sayısı...

Tüm Türkiye'de 5 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları MEB tarafından açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın sonuçları 30 Haziran'dan itiabren "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Adaylar "www.meb.gov.tr" adresine girerek LGS sonuçlarını öğrenebilecek.

2022 LGS'de kaç birinci var?

MEB'den yapılan açıklamaya göre 2022 LGS sınavında Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu" yayımlandı. Buna göre Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

LGS'de kaç kişi 500 tam puan aldı?

2022 LGS sınavında 93 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı ve 500 tam puan aldı.

LGS birincileri kimler?

2022 LGS şampiyonlarının isimleri henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde şampiyonların isimlerinin duyurulması bekleniyor.