2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri ücretli mi? 2022 yılında 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da MEB tarafından açıklandı. Öğrencilerin ve veliler sonuçların açıklanmasıyla şimdi de tercih telaşına düşecek. Peki LGS sınavı tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri ücretli mi? 2022 yılında 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da MEB tarafından açıklandı. Öğrencilerin ve veliler sonuçların açıklanmasıyla şimdi de tercih telaşına düşecek. Peki LGS sınavı tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

Ülkenin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Açıklanan sonuçlar pek çok öğrenciyi sevindirirken pek çoğunu da üzdü. Öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanmasıyla şimdi de tercihlere odaklandı. 1 milyondan fazla adayın ter döktüğü LGS sınavında tercihlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki LGS tercihleri başladı mı?

2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

2022 LGS tercih sürecine dair henüz MEB'den bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda LGS tercihleri Temmuz ayı başında başlamıştı. Bu sene de Temmuz ayının başlarına doğru LGS tercih işlemlerine start verilmesi bekleniyor.

LGS tercihleri başladı mı?

LGS tercihlerinin başlayacağı zaman ilerleyen günlerde netleşecek. LGS tercih süreci başladığı zaman haberimizi güncelleyeceğiz. LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, 30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

LGS Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu yayımlandı

LGS "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"na göre öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

193 öğrenci tam puan aldı

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.[ Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir. .