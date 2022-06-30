300 puanla Anadolu Lisesi kazanılır mı? LGS'de kaç puanla lise kazanılır? Yerleşebilmek için LGS'de kaç puan almak gerekiyor? soruları şu sıralar binlerce öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılı LGS sınavı 5 Haziran'da tüm Türkiye genelinde yapılmıştı. Sınav sonuçları 30 Haziran'da MEB tarafından açıklandı. Sonuçlarını gören adaylar tercih yaptıkları liseye yerleşip yerleşemeyeceklerini merakla bekliyor. Peki 300 puanla Anadolu lisesi ve Fen lisesi kazanılır mı?

300 puanla Anadolu Lisesi kazanılır mı? LGS'de kaç puanla lise kazanılır? Yerleşebilmek için LGS'de kaç puan almak gerekiyor? soruları şu sıralar binlerce öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılı LGS sınavı 5 Haziran'da tüm Türkiye genelinde yapılmıştı. Sınav sonuçları 30 Haziran'da MEB tarafından açıklandı. Sonuçlarını gören adaylar tercih yaptıkları liseye yerleşip yerleşemeyeceklerini merakla bekliyor. Peki 300 puanla Anadolu lisesi ve Fen lisesi kazanılır mı?

1 milyondan fazla öğrenci 2022 LGS sınavında ter döktü. 5 Haziran'da yapılan merkezi sınava bu sene ilgi oldukça fazlaydı. 2022 LGS sınav sonuçları ise 30 Haziran'da açıklandı. Sonuçlarını alan adaylar puanları ve sıralamalarına göre hani okulu tercih edeceklerine karar verecekler.

300 puanla Anadolu Lisesi kazanılır mı?

LGS'de iyi bir liseye yerleşebilemek için ne kadar çok puan alırsanız o kadar iyidir. Önelikle 1 milyondan fazla kişinin sınava girdiğini ve yarışta 1 milyon kişinin oldupğunu hatırlatmak lazım. Lise tercihlerinde puana değil yüzdelik dilim ve sırlama önemlidir. Sıralamanız ne kadar öndeyse tercih konusunda o kadar avantajlı olursunuz. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.