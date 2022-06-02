Levent Barış Tüfenkci kimdir? Danıştay üyesi Levent Barış Tüfenkci nereli, kaç yaşında? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Levent Barış Tüfenkci de Danıştay üyesi olarak seçilen isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Levent Barış Tüfenkci'nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Danıştay üyesi seçilen Levent Barış Tüfenkci'nin hayatı ve biyografisi...

Levent Barış Tüfenkci kimdir? Danıştay üyesi Levent Barış Tüfenkci nereli, kaç yaşında? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Levent Barış Tüfenkci de Danıştay üyesi olarak seçilen isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Levent Barış Tüfenkci'nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Danıştay üyesi seçilen Levent Barış Tüfenkci'nin hayatı ve biyografisi...

Danıştay üyeliğine 3 yeni isim seçildi. Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Danıştay üyelerinin kim oldukları da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Levent Barış Tüfenkci kimdir?

30 Mart 1971 tarihinde dünyaya gelen Levent Barış Tüfenkci doğduğu kent olan Malatya'da büyümüştür. Üniversite eğitimine kadar Malatya'da kalan Levent Barış Tüfenkci İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanmış ve İstanbul'a gitmiştir.

1991 yılında bu bölümden mezun olan Levent Barış Tüfenkci 07/12/1994 tarihinde Malatya İdari Yargı Hakim adayı olarak mesleğe başlayadı. 2 Haziran 2022 tarihinde HSK tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

Levent Barış Tüfenkci evli ve bir çocuk babasıdır.

Levent Barış Tüfenkci Hangi Görevleri Yaptı?

Malatya İdari Yargı Hakim adayı

Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliği

Konya İdare Mahkemesi Üyeliği

Samsun İdare Mahkemesi Üyeliği

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Aydın İdare Mahkemesi Başkanlığı

HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulun Duyurusu

Danıştay'da boş bulunan 3 (üç) üyelik kadrosuna Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/06/2022 tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla seçim yapılmış olup,

1- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı (33590) Nurten ÇOLAKOĞLU,

2- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı (37778) Levent Barış TÜFENKCİ,

3- Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (37779) Kenan BALAN, Danıştay Üyeliğine seçilmişlerdir.

Danıştay nedir?

Danıştay Üyeliğine seçilen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diler, seçimin yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Danıştay; Türkiye'nin idari yargı organıdır. İdari davaların bakıldığı mercidir. Aldığı kararlara yürütme uymak zorundadır.

Ayrıca yürütme organlarına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olup yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini yapan bir yargı kuruluşudur. Danıştay 9 dava dairesi 1 idari daire olmak üzere toplam 10 daireden oluşur.