Akın Gürlek kim? Akın Gürlek Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu! Akın Gürlek nereli?

Akın Gürlek kim? Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Akın Gürlek'in kim olduğu ve nereli olduğu da atama kararından sonra vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Akın Gürlek kim? Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Akın Gürlek'in kim olduğu ve nereli olduğu da atama kararından sonra vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı olarak Akın Gürlek atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Atama kararının ardından Akın Gürlek'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Akın Gürlek kim?

Akın Gürlek hukukçudur.

Akın Gürlek daha önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapıyordu.

Gürlek ardından 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

Son atama karalarına göre Akın Gürlek Adalet Bakanlığı Bakan Yardımısı olarak atandı.

Akın Gürlek 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Adalet Bakanlığı hakkında

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, adalet ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak. kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek.

Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklifte bulunmak.

Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak.

Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek.

Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını yapmak ve görüş bildirmek.

Bakanlıklarca hazırlanan mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlerini düzenlemek.

İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek.

Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek.

Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.

Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. .