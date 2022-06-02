Akın Gürlek kimdir? Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanana atama karlarına göre Akın Gürlek Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Bu atamanın ardından Akın Gürlek'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Akın Gürlek kimdir? Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanana atama karlarına göre Akın Gürlek Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Bu atamanın ardından Akın Gürlek'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Akın Gürlek kimdir?

Akın Gürlek hukukçudur. Akın Gürlek 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Akın Gürlek daha önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapıyordu. Gürlek ardından 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

Akın Gürlek nereli, kaç yaşında?

Adalet Bakan Yardımısı olarak atanan Akın Gürlek'in nereli ve kaç yaşında olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Resmi Gazete nedir?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

Resmî Gazete İnternet Sitesi ücretsiz, abonelik şartı aramaksızın hizmet vermektedir.

Resmî Gazete ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921 tarihinden itibaren tüm sayılarına internet sitesinden erişilebilmektedir.

Resmî Gazete, hizmetin gerektirdiği haller haricinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yayımlanmamaktadır.